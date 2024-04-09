Вашингтон вновь выступил против ввода Израилем войск в Рафах

By Euronews

В Вашингтоне заявили, что вторжение в Рафах будет иметь "чрезвычайно губительный эффект".

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Вашингтон отреагировал на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о существовании конкретной даты операции в Рафахе. Этот город на юге сектора Газа стал убежищем для более чем 1,4 палестинцев, бежавших из других частей сектора. Тель-Авив утверждает, что Рафах - также одна из последних баз боевиков ХАМАС.

В США вновь выступили против ввода войск в Рафах, заявив, что это возымело бы "чрезвычайно губительный эффект".

"Мы ясно дали понять Израилю, что, по нашему мнению, полномасштабное военное вторжение в Рафах будет иметь чрезвычайно губительный эффект на гражданское население и в конечном итоге нанесет ущерб безопасности Израиля. Поэтому речь идет не только о том, чтобы Израиль представил нам план, мы дали им понять, что, по нашему мнению, есть лучший способ достичь законной цели -- ослабить, ликвидировать и разгромить батальоны ХАМАС, которые все еще остаются в Рафахе", — подчеркнул официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что для ввода израильских войск в Рафах уже определена дата и что у Тель-Авива якобы есть план того, как защитить гражданских лиц.

Премьер Израиля выступил с видеообращением после того, как ХАМАС отказался от предложений Израиля по прекращению огня, которые обсуждались на переговорах в Каире с участием представителей Египта, Катара и США. Их точное содержание неизвестно, но, по словам источников CNN, Вашингтон предложил Тель-Авиву освободить из тюрем 900 палестинских заключенных, открыть для передвижения ведущие на север сектора дороги и увеличить количество пропускаемой в анклав гуманитарной помощи. В ответ ХАМАС предлагалось отпустить 40 израильских заложников на первом этапе сделки.

Как заявляет подконтрольный боевикам Минздрав Газы, в результате израильских авиаударов погибли более 33 тысяч человек, большинство из которых женщины и дети. Оставшиеся в живых страдают от голода: по данным международного агентства по борьбе с неравенством Oxfam, люди на севере Газы вынуждены выживать, потребляя лишь 245 калорий в день.