Бывший офицер австрийской разведки шпионил на Россию

Шпионский скандал в Австрии: экс-сотрудник внутренней разведки подозревается в передаче информации российским спецслужбам

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Шпионский скандал потряс Австрию, вызвав подозрение в других подобных российских операциях по всей Европе. Скандал разразился после ареста 29 марта бывшего офицера австрийской разведки Эджисто Отта. Он обвиняется, среди прочего, в передаче российским спецслужбам данных мобильных телефонов бывших высокопоставленных австрийских чиновников и в пособничестве ограблению квартиры известного журналиста.

Николас Штокхаммер, специалист по разведке Кремского университета Австрии:

_"Если обвинения верны, а это мы сейчас предполагаем, это будет иметь огромные последствия для безопасности Австрии, а также для безопасности партнерских учреждений и служб, которые являются частью информационной цепочки. Когда информация от дружественного разведывательного агентства является частью кластера данных, это также будет иметь последствия для безопасности третьих стран._Но никто никогда не застрахован от проникновения иностранных спецслужб. Это случилось с МИ-5, МИ-6 и другими местами. Это значит, что мы не остров российского шпионажа".

Стало известно, что Отт провел более 380 незаконных поисков в базе данных полиции. В 2017 году он собирал также информацию о об активистах антифашистах.

Юлия Спачил, активистка-антифашист:

"Вопрос в том, кого интересуют эти данные? Возможно, существуют правоэкстремистские сети со связями с властями, которые могли бы быть заинтересованы в данных? И это определенно представляет большую опасность для меня как активного антифашиста и для всех людей, которых допрашивали".

Министр внутренних дел Австрии заявил, что "полиции и властям необходимо провести подробное расследование".