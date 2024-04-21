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В Кургане и области из-за наводнения объявлена эвакуация

Житель плывёт по затопленной уличе в Оренбурге
Житель плывёт по затопленной уличе в Оренбурге Авторское право Vitaly Smolnikov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Vitaly Smolnikov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
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Сильнейший паводок затронул 37 населённых пунктов региона, затоплены тысячи домов. Пик ещё впереди, предупреждают власти и просят жителей срочно эвакуироваться.

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В Кургане и области идёт срочная эвакуация из-за сильнейшего паводка. Только из областного центра эвакуировали 3000 жителей. Их направили в центры временного размещения.

В четверг уровень воды в местной реке Тобол достиг отметки в 10 метров и 15 сантиметров - был побит рекорд тридцатилетней давности. В субботу вода начала медленно спадать. Но метеорологи предупреждают, что она продержится на опасной отметке до 25 апреля. Пик паводка скорее всего ещё не пройден, он, по прогнозам, наступит в ближайшие дни.

В зоне подтопления находятся 37 населённых пунктов. Затоплены больше 2 тысяч жилых и больше 3 000 дачных домов.

Жители Курганской области помогают сотрудникам МЧС строить новые дамбы и укреплять существующие.

Экстренные службы настоятельно просят людей не плавать в свои затопленные дома на лодках, поскольку уже было несколько случаев, когда такие плавательные средства натыкались на подводные обломки. В Курган из соседних регионов прибыли 120 полицейских для поддержания порядка во время эвакуации.

Срочная эвакуация в Тюменской области

Сложная ситуация с паводком сложилась и в соседней Тюменской области. Вода в реке Ишим продолжает подниматься. В Ишимском районе срочно эвакуируют жителей. В ряде районов ограничена подача электроэнергии. 

Нынешнее наводнение уже называют самым масштабным в истории региона. Отрезанными оказались девять населённых пунктов. 

В Оренбуржье, который сильно пострадал от сильнейшего за многие десятилетия паводка, ситуацию пока нельзя назвать стабильной. Уровень воды в Урале снижается, но до опасных значений поднялась река Сакмара.

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