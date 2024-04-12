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В Оренбурге объявили массовую эвакуацию из-за наводнения

Уровень воды в Урале продолжает подниматься.
Уровень воды в Урале продолжает подниматься. Авторское право AP Photo
By Alexander Kazakevich
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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасную отметку на 2 метра. В городе с полумиллионным населением проводится эвакуация.

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"В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация!" – с такими словами к жителями Оренбурга обратился мэр Сергей Салмин, назвав ситуацию с паводком "критической".  

Местные власти просят жителей сразу нескольких районов не терять время и немедленно покинуть свои дома. Организованы пункты временного размещения людей.  

По словам градоначальника, уровень воды в реке Урал за последние 10 часов поднялся на 40 см до "опасной" отметки 11 м 43 см

По данным администрации региона, затопленными остаются порядка 12 тысяч жилых домов и более 15 тысяч приусадебных участков. В зоне подтопления – ещё тысячи объектов, включая больницы. 

Как утверждают в Минздраве, 14 человек госпитализированы

По данным губернатора Оренбуржья, сумма ущерба от самого сильного за все годы наблюдения паводка в области уже превысила 40 миллиардов рублей

Российские информационные агентства со ссылкой на МЧС сообщили, что в регион было доставлено 35 тонн помощи – продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости.  

Потоки талой воды захлестнули десятки населённых пунктов на Урале, в Сибири и Поволжье. В соседнем Казахстане службами гражданской защиты эвакуировано порядка 100 тысяч человек.

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