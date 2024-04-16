Десятки тысяч людей пострадали от наводнения в России и Казахстане

Наводнение в России и Казахстане: десятки тысяч людей не могут покинуть свои дома - прорыв дамбы усугубился таянием снега.

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Десятки тысяч людей в России и Казахстане не могут покинуть свои дома после недавнего наводнения. В Сибири часть Томской области оказалась затоплена после того, как реки вышли из берегов.

В некоторых местах вода осталась на поверхности из-за того, что земля замерзла.

"В доме вода, - говорит эта женщина. - _Негде жить._И дождаться не можем, когда лёд этот уйдёт отсюда, река когда пойдёт".

Наводнение в приграничном регионе между двумя странами, которое первоначально было вызвано прорывом дамбы, усугубилось таянием снега. В казахстанском городе Петропавле местные жители заявили, что власти реагировали слишком медленно:

"Город можно было спасти. Я 76 лет прожил здесь под горой, именно в этом месте,и такого наводнения, конечно, не было. Они (власти) могли бы предусмотреть, могли бы укрепить плотину".

Спешно эвакуировав людей в некоторых селах, спасатели теперь смогли вернуться за домашними животными. Это приносит некоторое утешение местным жителям, которые еще не знают, когда смогут вернуться в свои дома.