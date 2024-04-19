Израиль нанёс удар по территории Ирана – американские СМИ

Иран активировал систему ПВО после сообщений о взрывах в районе аэропорта Исфахана. Иранские официальные лица заявляют, что "атака дронов" была отражена, а ядерные объекты страны "находятся в безопасности". Израиль пока не комментировал удар.

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Израиль нанёс удар по территории Ирана, сообщили американские СМИ со ссылкой на чиновников в Вашингтоне.

В ночь на пятницу Иран активировал систему противовоздушной обороны в нескольких провинциях после сообщений о взрывах в городе Кахджаварестан, вблизи аэропорта Исфахана.

Иранское информагентство FARS сообщает, что три взрыва прогремели рядом с военной базой, где размещены истребители.

Израильские военные заявили, что у них "нет комментариев на данный момент".

Bloomberg, тем временем, цитирует двух неназванных американских чиновников, которые говорят, что Израиль предупредил США в четверг, что планирует атаковать в ближайшие 24-48 часов в ответ на действия Ирана, который выпустил по территории еврейского государства более 300 беспилотников и ракет в минувшие выходные.

Иран: взрывы – "результат работы ПВО"

Иранское космическое агентство позже заявило, что несколько беспилотников "успешно сбиты", опровергнув распространяющуюся информацию о том, что при атаке были задействованы ракеты.

Иранская ПВО сбила три беспилотника, предположительно запущенных Израилем, сообщает иранское космическое агентство. "Они даже не предупредили Америку", – пишет представитель агентства.

Местные издания цитируют официальных лиц, согласно которым, взрывы были "результатом работы ПВО".

По данным гостелевидения Mehr TV, были приостановлены коммерческие рейсы в нескольких регионах. Через несколько часов, ограничения на полёты были сняты, сообщил в Организации гражданской авиации.

Рано утром в пятницу удары были также нанесены по региону Суэйда на юге Сирии, сообщает агентство "Франс-Пресс" со ссылкой на интернет-издание Suwayda 24. Как утверждает источник агентства, речь идёт об атаке по "радарной позиции сирийской армии".

Эскалация в регионе

Предполагаемая атака на Иран совершена через 5 дней после беспрецедентного нападения на территорию Израиля с помощью дронов и ракет.

NBC и CNN пишут, что Вашингтон был предупреждён об ответном ударе. "Мы его не одобрили", – заявил источник в американской администрации.

Взрывы в Иране совпали с 85-летием верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.

Накануне высокопоставленный сотрудник Моссада Зоар Палти сообщил Sky News, что нанесение удара по ядерным объектам Ирана "входит в список вариантов", рассматриваемых Израилем для нанесения ответного удара после субботней атаки.

"Ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности", – заявило в пятницу иранское информагентство Tasnim.

Все последние дни США, Евросоюз, страны-члены G7 и ООН призывали Израиль и Иран к "максимальной сдержанности".

Мир и регион "не могут позволить себе ещё один открытый конфликт", заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.