Израиль нанёс удар по территории Ирана – американские СМИ

Иран активировал систему ПВО после сообщений о взрывах в районе аэропорта Исфахана. Иранские официальные лица заявляют, что "атака дронов" была отражена, а ядерные объекты страны "находятся в безопасности". Израиль пока не комментировал удар.
Израиль нанёс удар по территории Ирана, сообщили американские СМИ со ссылкой на чиновников в Вашингтоне.
В ночь на пятницу Иран активировал систему противовоздушной обороны в нескольких провинциях после сообщений о взрывах в городе Кахджаварестан, вблизи аэропорта Исфахана.
Иранское информагентство FARS сообщает, что три взрыва прогремели рядом с военной базой, где размещены истребители.
Израильские военные заявили, что у них "нет комментариев на данный момент".
Bloomberg, тем временем, цитирует двух неназванных американских чиновников, которые говорят, что Израиль предупредил США в четверг, что планирует атаковать в ближайшие 24-48 часов в ответ на действия Ирана, который выпустил по территории еврейского государства более 300 беспилотников и ракет в минувшие выходные.
Иран: взрывы – "результат работы ПВО"
Иранское космическое агентство позже заявило, что несколько беспилотников "успешно сбиты", опровергнув распространяющуюся информацию о том, что при атаке были задействованы ракеты.
Местные издания цитируют официальных лиц, согласно которым, взрывы были "результатом работы ПВО".
По данным гостелевидения Mehr TV, были приостановлены коммерческие рейсы в нескольких регионах. Через несколько часов, ограничения на полёты были сняты, сообщил в Организации гражданской авиации.
Рано утром в пятницу удары были также нанесены по региону Суэйда на юге Сирии, сообщает агентство "Франс-Пресс" со ссылкой на интернет-издание Suwayda 24. Как утверждает источник агентства, речь идёт об атаке по "радарной позиции сирийской армии".
Эскалация в регионе
Предполагаемая атака на Иран совершена через 5 дней после беспрецедентного нападения на территорию Израиля с помощью дронов и ракет.
NBC и CNN пишут, что Вашингтон был предупреждён об ответном ударе. "Мы его не одобрили", – заявил источник в американской администрации.
Взрывы в Иране совпали с 85-летием верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.
Накануне высокопоставленный сотрудник Моссада Зоар Палти сообщил Sky News, что нанесение удара по ядерным объектам Ирана "входит в список вариантов", рассматриваемых Израилем для нанесения ответного удара после субботней атаки.
"Ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности", – заявило в пятницу иранское информагентство Tasnim.
Все последние дни США, Евросоюз, страны-члены G7 и ООН призывали Израиль и Иран к "максимальной сдержанности".
Мир и регион "не могут позволить себе ещё один открытый конфликт", заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.