Решающее выступление Марио Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги в среду, 20 июля выступит в парламенте страны и, возможно, вновь заявит о своем желании уйти в отставку. На прошлой неделе он уже подал подобное прошение, но тогда его отклонил президент страны Серджо Маттарелла.

Намерение покинуть пост премьера было связано с отказом одной из партий правящей коалиции - "Движения 5 звезд" - участвовать в голосовании о доверии правительству. Это стало для Драги "последней каплей".

"То, как проходило голосование сегодня в парламенте, важно с точки зрения политики. Коалиции национального единства, которая поддерживала наше правительство с момента его создания, больше нет", - отметил Драги.

Премьер напомнил, что вступая в должность он обещал, что правительство будет работать до тех пор, пока у него будут перспективы выполнить заявленную программу.

Профессор конституционного права университета Ла Сапиенца в Риме Гаэтано Адзарити видит несколько вариантов развития событий.

"Если после выступления в парламенте премьер-министра Марио Драги в ходе парламентских дебатов будет достигнут консесус, новый мир между всеми партиями, поддерживающими нынешнее правительство, кабинет министров сможет продолжить работу. Это первый вариант, наилучший для правительства, но, возможно, не самый вероятный.

Второй вариант: консенсуса нет, причины несогласия прояснены в ходе парламентских дебатов, и тогда, вероятно, отставка правительства будет подтверждена. Все снова будет в руках президента Маттареллы, который решит, распускать парламент или предпринять попытку формирования нового правительства. Последняя гипотеза маловероятна, но решать, что делать, так или иначе главе государства", - говорит эксперт_._

Если Марио Драги все же объявит об отставке и ее примет президент, внеочередные выборы в Италии могут состояться в начале октября.