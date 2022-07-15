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Италия

Правительство Марио Драги в режиме ожидания

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 Надежда Дрямина
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Премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции 12 июля 2022 г.
Премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции 12 июля 2022 г.   -   Авторское право  Mauro Scrobogna/LaPresse

Правительство Италии во главе с Марио Драги в режиме ожидания. Как минимум до 20 июля. В этот день он выступит в парламенте, который затем проголосует по вотуму доверия кабинету.

Заручиться поддержкой законодательного органа премьер-министру посоветовал итальянский президент. Накануне Серджо Маттарелла не принял отставку Драги.

Тот решил сложить с себя полномочия из-за разногласий с партнёрами из правящей коалиции.

В четверг Сенат поддержал пакет антикризисных мер, предложенный правительством. Однако ключевые его члены - из движения "Пять звёзд" голосовать отказались, выразив несогласие с некоторыми положениями.

**Антонио Таяни, член партии "Вперёд, Италия":
**_"Это непредсказуемые, невообразимые последствия безответственного поступка политической партии, которая только вредит итальянскому народу"._

Энрико Летта, лидер Демократической партии:
"Правительство Марио Драги справляется с задачами. Это хорошо, что оно остаётся".

Ультраправые Италии считают, что Драги пора уходить с поста.

**Джорджа Мелони, лидер партии "Братья Италии":
**_"Италия переживает шторм. В столь сложной экономической и социальной ситуации - с войной, с высокими затратами на энергоносители, инфляцией - неустойчивого правительства у нас быть не должно"._

Правительство национального единства во главе с Марио Драги, в которое входят и правые, и левые, и центристы, и популистское движение "Пять звезд", было призвано помочь Италии оправиться от последствий пандемии. Срок его полномочий истекает весной будущего года

В случае распада коалиции, и если премьер не сумеет сформировать новую, страну ждут досрочные выборы.