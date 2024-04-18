Жозеп Боррель: "Ближний Восток на грани региональной войны"

By Euronews

"Ближний Восток находится на грани региональной войны", - считает Жозеп Боррель. В ходе встречи глав МИД стран G7 он призвал Израиль к сдержанности. Обсуждается и военная помощь Украине.

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предупредил, что Ближний Восток находится на грани региональной войны. Об этом Боррель говорил во время встречи на итальянском острове Капри, где министры иностранных дел стран Большой семёрки обсуждают конфликты в секторе Газа и в Украине.

Мы должны попросить Израиль дать сдержанный ответ на нападение иранцев. Мы не можем эскалировать ситуацию. Нельзя идти шаг за шагом, отвечая каждый раз выше региональной войне. Я не хочу преувеличивать, но мы находимся на грани войны, региональной войны на Ближнем Востоке. Жозеп Боррель глава внешнеполитического ведомства ЕС

Главы МИД семи ведущих экономик мира обсуждают также ситуацию в Украине, где война длится уже два года, и Боррель призвал западных лидеров ускорить военную помощь Киеву. С таким же призывом выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Очень важно, чтобы все друзья и сторонники Украины максимально приложили усилия, чтобы предоставить Украине все, что ей нужно, чтобы продолжать эффективно защищаться от этой российской агрессии. Энтони Блинкен государственный секретарь США

США и ряд европейских стран обсуждают предложения по использованию прибыли, полученной от замороженных миллиардных российских активов, для снабжения Украины оружием и другими средствами.

Эти предложения рассматриваются всё более пристально, поскольку американские усилия по обеспечению военного финансирования застопорились в Конгрессе.