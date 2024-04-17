By Euronews и AP

Субмарины класса Rubis, построенные в 1970-80-х годах, выводятся из состава французского флота и заменяются более новыми моделями.

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Журналисты получили редкий доступ к одной из французских атомных подводных лодок класса Rubis во время ее подготовки к выходу в море на военно-морских верфях в Тулоне.

Атомные подводные лодки французского флота обычно окутаны тайной.

Эта подводная лодка - одна из трех ударных субмарин класса Rubis, входящих в состав французского флота, с экипажем из 70 человек. Она работает на ядерном реакторе, поэтому может патрулировать океан в течение нескольких месяцев без дозаправки.

Rubis может нести противолодочные и противокорабельные торпеды и противокорабельные ракеты. Одна из её функций - защита флота более крупных подводных лодок с ядерным оружием, которых у Франции четыре.

"У нас есть обычная миссия подводных лодок, то есть противолодочная борьба, борьба с поверхностными силами, сбор разведданных, спецназ. Но у нас нет ядерного оружия на борту подводных лодок этого типа", - пояснил Мануэль Бьенвеню, командир субмарины.

Это судно, название которого военные не разрешили называть, будет сопровождать авианосец "Шарль де Голль" в операции НАТО в Средиземном море. Впервые французская авианосная ударная группа будет находиться под прямым командованием НАТО во время операции.

"Есть две операции НАТО, в которых участвует авианосная ударная группа, в составе которой будем участвовать и мы - Neptune Strike и Noble Shield", - сказал командир подводной лодки Мануэль Бьенввеню. - Это постоянные миссии НАТО в Средиземном море и они обеспечивают безопасность".

Но дни подводных лодок класса Rubis сочтены. Французский флот заменяет их новыми, более современными и более мощно вооруженными атомными подводными лодками.

Три подлодки класса Rubis уже сняты с вооружения, что составляет половину флота.

Первая из новых ударных подводных лодок класса Suffren находится в строю с июня 2022 года, а еще четыре пополнят флот к 2030 году.