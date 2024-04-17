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На борту французской атомной подводной лодки Rubis

Член экипажа идет по верхней части одной из французских подводных лодок класса Rubis
Член экипажа идет по верхней части одной из французских подводных лодок класса Rubis Авторское право Screenshot from AP video
Авторское право Screenshot from AP video
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Субмарины класса Rubis, построенные в 1970-80-х годах, выводятся из состава французского флота и заменяются более новыми моделями.

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Журналисты получили редкий доступ к одной из французских атомных подводных лодок класса Rubis во время ее подготовки к выходу в море на военно-морских верфях в Тулоне.

Атомные подводные лодки французского флота обычно окутаны тайной.

Эта подводная лодка - одна из трех ударных субмарин класса Rubis, входящих в состав французского флота, с экипажем из 70 человек. Она работает на ядерном реакторе, поэтому может патрулировать океан в течение нескольких месяцев без дозаправки.

Rubis может нести противолодочные и противокорабельные торпеды и противокорабельные ракеты. Одна из её функций - защита флота более крупных подводных лодок с ядерным оружием, которых у Франции четыре.

"У нас есть обычная миссия подводных лодок, то есть противолодочная борьба, борьба с поверхностными силами, сбор разведданных, спецназ. Но у нас нет ядерного оружия на борту подводных лодок этого типа", - пояснил Мануэль Бьенвеню, командир субмарины.

Это судно, название которого военные не разрешили называть, будет сопровождать авианосец "Шарль де Голль" в операции НАТО в Средиземном море. Впервые французская авианосная ударная группа будет находиться под прямым командованием НАТО во время операции.

"Есть две операции НАТО, в которых участвует авианосная ударная группа, в составе которой будем участвовать и мы - Neptune Strike и Noble Shield", - сказал командир подводной лодки Мануэль Бьенввеню. - Это постоянные миссии НАТО в Средиземном море и они обеспечивают безопасность". 

Но дни подводных лодок класса Rubis сочтены. Французский флот заменяет их новыми, более современными и более мощно вооруженными атомными подводными лодками.

Три подлодки класса Rubis уже сняты с вооружения, что составляет половину флота.

Первая из новых ударных подводных лодок класса Suffren находится в строю с июня 2022 года, а еще четыре пополнят флот к 2030 году.

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