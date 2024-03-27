By Euronews

Подводная лодка Tonelero стала третьей из построенных в рамках совместного проекта Франции и Бразилии.

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Президенты Франции и Бразилии Эммануэль Макрон и Луис Инасиу Лула да Силва спустили на воду дизельную подводную лодку, построенную по французским технологиям на верфи Итагуаи в окрестностях Рио-де-Жанейро.

Это уже третья подводная лодка в рамках программы Prosub стоимостью в 10 млрд долларов, которая была запущена в 2008 году — во время предыдущего срока Лулы.

"Всего шестнадцать лет назад на этом месте в Итагуаи были лишь леса и болота. Теперь это одна из самых современных площадок для строительства подводных лодок в мире и единственная в Южном полушарии. Наше общее геополитическое видение — быть крупными державами, которые сотрудничают на благо международного порядка и его баланса, отвергают разделение мира, отказываются от порабощения, которое некоторые иногда пытаются нам навязать. Это то, что нас связывает", — заявил Эммануэль Макрон.

Он стал первым за 11 лет французским президентом, который посетил Бразилию с визитом. Одна из главных целей — возродить сотрудничество по защите тропических лесов Амазонии. В ближайшие четыре года на это планируется потратить более миллиарда долларов.

Как заявили в Елисейском дворце, Макрон и Лула также постараются "наметить общий курс" для борьбы с изменением климата и бедностью перед тем, как Бразилия примет саммит G20 в ноябре и COP30 в следующем году.

Перед отъездом президента Франции в Южную агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Макрон намеревается убедить Лулу, как одного из лидеров Глобального Юга, увеличить поддержку Киева. Бразилия придерживается нейтралитета относительно войны в Украине.