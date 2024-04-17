Суд разрешил националистам провести собрание в Брюсселе

By Euronews

Первый день NatCon – конференции консерваторов и ультраправых со всей Европы – был сорван по решению мэрии Брюсселя. За мероприятие заступился бельгийский суд, напомнивший о свободе собраний в королевстве.

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Запретить нельзя, разрешить: европейские консерваторы и ультраправые политики и интеллектуалы смогут продолжить встречу, прерванную накануне брюссельской полицией.

В среду утром Государственный совет Бельгии, рассматривавший дело в срочном порядке, отменил решение муниципалитета Сен-Жосс-тен-Ноде (одного из 19 коммун столичного региона), постановив, что запрет на проведение двухдневной конференции NatCon идёт вразрез с правом на свободу собраний. Об этом сообщили организаторы публичного мероприятия.

Судебный орган не принял во внимание аргументы мэра коммуны, социалиста Эмира Кира, о "риске общественных беспорядков".

"Бельгийская судебная система защитила свободу слова и собраний, приняв экстренное решение поздно ночью", – говорится в заявлении ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

В первый день встречи британский евроскептик Найджел Фарадж выступал перед аудиторией в отеле Claridge, когда около 12:30 полиция уведомила организаторов о том, что мероприятие приостановлено.

Не только находившиеся в зале участники конференции и запланированные спикеры, среди которых были также Викор Орбан, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий и бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, были возмущены действиями полиции.

"То, что произошло сегодня, неприемлемо. Муниципальная автономия – краеугольный камень нашей демократии, но городским властям не позволено отменять конституцию Бельгии, гарантирующую свободу слова и мирных собраний с 1830 года", – написал в бывшем Твиттере премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Конференцию рассматривают как трибуну для политиков и общественных деятелей, которые обычно ассоциируются с правыми популистами, известными своей антимигрантской риторикой и критикой институтов ЕС, для продвижения своей повестки перед июньскими выборами в Европарламент.