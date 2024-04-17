Рим готовится к переговорам о корректировке фискальной политики

By Euronews

Итальянская экономика демонстрирует в последние четыре года неплохие результаты, если сравнивать с другими странами ЕС, однако преодолеть долгую стагнацию и сократить дефицит бюджета до 3% ВВП быстро не удастся.

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Отношения между Римом и Брюсселем еще никогда не были столь важны для будущего итальянской экономики.

Предстоящие европейские выборы имеют ключевое значение, поскольку Италия готовится к переговорам с Евросоюзом об условиях корректировки своей фискальной политики.

По данным национального статистического управления, страна в последние четыре года добилась хороших результатов, если сравнивать с другими крупными европейскими государствами. Однако преодолеть долгую стагнацию Риму пока не удаётся.

_"Если рассматривать средне- и долгосрочную перспективу, оглядываясь на 1990-е годы и принимая во внимание оборот компаний, увеличение ВВП страны и уровень производительности труда, мы видим, что индекс роста Италии ниже среднеевропейского. Однако в последнее время наблюдается положительная реакция компаний после пандемии, что свидетельствует об их способности справляться с потрясениями. _Тем не менее, это последнее событие, похоже, тоже проходит", - говорит профессор экономики университета LUISS Валентина Меличиани.

Правительство Италии рассчитывает, что в 2024 году рост экономики страны составит около 1%. Это гораздо более оптимистичный прогноз по сравнению с другими государствами ЕС.

Пандемия и последние геополитические события оказали значительное влияние на промышленное производство. Компании, работающие в различных секторах, включая энергетику, столкнулись с рядом сложностей.

"Сначала мы пережили пандемию, в результате которой наш оборот сократился на 20%. Нам удалось неплохо восстановиться после нее. Но затем, в 2022 году на нас повлиялл вторжение России в Украину, которое существенно изменило регулирование сектора и продажи нефтепродуктов. Э__то также ускорило изменения в отрасли, подготовив нас к глобальным вызовам рынка", - рассказывает Джулио Наталиция из компании Natalizia Petroli SpA.

Владельцы бизнеса намерены провести несколько встреч с кандидатами на выборах Европарламент, чтобы обсудить документ, опубликованный Всеобщей конфедерацией итальянской промышленностиConfindustria о том, как повысить конкурентоспособность в Европе.

Правительство Мелони рассчитывает на потребительские расходы и стимулы из Фонда восстановления ЕС для ускорения роста и обещает гораздо более осторожно расходовать государственные средства, чтобы соответствовать евронормам после реформы фискальных правил блока. Однако стране потребуется не менее двух лет, чтобы сократить дефицит бюджета до установленного ЕС порога в 3% ВВП.