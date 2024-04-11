Власти сообщают о пике паводка в Оренбурге

By Euronews

Волна движется в сторону села Илек.

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Паводковая волна по долине Урала после Оренбурга будет двигаться в сторону села Илек. Об этом сообщил губернатора региона Денис Паслер.

Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля.

"Все населенные пункты, расположенные по Уралу после областного центра, уже испытывают на себе влияние стихии", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По словам губернатора, в Оренбурге в четверг пройдёт пик весеннего паводка, который стал самым масштабным за всю историю наблюдений. По оценкам властей, в ближайшие стуки вода зайдет еще в 3580 жилых домов.

По данным день четверга уровень Урала в Оренбурге поднялся до 1082 см. В пострадавшем ранее Орске река уменьшается в объемах.

В Оренбурге в микрорайоне Ситцовка подтоплены 12 двухэтажных многоквартирных домов, сообщают местные СМИ.

По оценкам властей, в ближайшие стуки вода затронет 3580 жилых домов в 25 населенных пунктах области.

В соседней Курганской области были эвакуированы свыше 6,2 тыс. человек. 15 населенных пунктов отключены от электроснабжения.

Уровень воды в Звериноголовском превысил 10 метров.

Ожидается, что уровень воды в реке Тобол, протекающей по территории области и пересекающей по центру столицу региона, город Курган, превысит 11 метров, под угрозой подтопления сам город. Власти призывают эвакуироваться жителей всех населенных пунктов в пойме реки Тобол.