Командир "Хезболлах" убит израильским дроном в Ливане

Напряжённость растёт на Ближнем Востоке после гибели в Ливане командира "Хезболлах" от удара израильского дрона. Большая семёрка встречается на Капри.

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Израильский авиаудар по югу Ливана, в результате которого был убит командир "Хезболлах", еще больше усилил напряженность в регионе. Исмаил Юсуф Баз погиб, когда его машину подбил дрон, ещё два человека получили ранения.

Шиитская группировка "Хезболлах" связана с Тегераном, а Израиль предупредил, что предпримет ответные меры за недавнюю массированную воздушную атаку Ирана.

Пока неясно, намерен ли Израиль предпринять дальнейшие ответные действия, но он призвал Запад ужесточить санкции в отношении Исламской Республики, чтобы помешать ее мощностям по производству ракет.

Этот призыв нашёл отклик в министерстве иностранных дел Германии:

Анналена Бербок, глава МИД ФРГ:

"В конце осени мы вместе с Францией и другими партнерами в Европейском Союзе проводили кампанию за дальнейшее расширение этого режима санкций против беспилотников, учитывая игру с огнём Ирана и его приспешников на Ближнем Востоке, а также в отношении других ракетных технологий".

Лидеры стран Большой семёрки, встретившиеся на итальянском острове Капри, стремятся предотвратить перерастание конфликта в полномасштабную войну. Они также настаивают на прекращении огня в секторе Газа, где военная кампания Израиля по подавлению ХАМАС не ослабевает.