Удар Ирана по Израилю: в ООН призвали к сдержанности

By Euronews

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к "максимальной сдержанности" после того, как Иран нанес удар по Израилю ракетами и дронами.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к "максимальной сдержанности" и деэскалации после того, как Иран запустил более 300 беспилотников и ракет по Израилю в ночь на воскресенье. "Мы несем общую ответственность" за работу по достижению мира, сказал он, открывая экстренное заседание Совета Безопасности.

"Пришло время отступить от края пропасти. Крайне важно избегать любых действий, которые могут привести к серьезной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке. Гражданские лица уже несут основную тяжесть и платят самую высокую цену. И мы несем общую ответственность за активное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", — подчеркнул Антониу Гутерриш.

Президент США Джо Байден не хочет эскалации на Ближнем Востоке и "лично работает над дипломатической стороной этого вопроса", сказал официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби в интервью NBC.

"Президент выразился предельно ясно. Мы не стремимся к войне с Ираном. Мы не стремимся к эскалации. Мы будем продолжать помогать Израилю защищать себя", — отметил он.

"Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны, потому что мы сдержанны и потому что мы знаем о последствиях. И потому что мы обсуждаем с нашими партнерами все варианты, мы рассматриваем все варианты, и я абсолютно уверен, что мы предпримем__необходимые шаги для защиты и обороны нашего народа. Мы не ищем войны", — заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

Вечером в воскресенье израильский военный кабинет провел трехчасовую встречу, но, как пишут западные и местные СМИ, окончательное решение о том, как Тель-Авив ответит на атаку Тегерана пока не принято. Как сообщает CNN, премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил отложить ответ до понедельника после телефонного разговора с Джо Байденом.