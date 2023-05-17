Суданцам необходима помощь в $3 млрд

План помощи ООН направлен на оказание помощи 18 млн человек в Судане, где бои между армией и спецназом продолжаются вот уже второй месяц.

Положить конец конфликту в Судане не удаётся: вот уже второй месяц в столице и близлежащих городах продолжаются бои между армией и силами спецназа. 22 больницы в Хартуме преобразованы повстанцами в военные казармы.

По данным ООН, на гуманитарную помощь и поддержку беженцев необходимо более 3 млрд долларов. План помощи ООН направлен на то, чтобы охватить 18 млн человек.

Рамеш Раджасингхам, глава глава Управления ООН по гуманитарным вопросам:

"Кризис в Судане быстро перерастает в региональный кризис. Суданцы массово нуждаются в самом основном, чего и следовало ожидать от конфликта. Защита от боевых действий, медицинская поддержка, еда и вода, санитария, жильё и помощь при травмах. Дети особенно уязвимы в этом хаосе, который усугубляется".

Ожидается, что страну покинет более миллиона человек.

Попытки установить перемирие до сих пор успехом не увенчались. По поледним данным глава спецназа заявил, что готов лично встретиться с командующим вооружёнными силами в любом месте и в любое время при одном условии.

За месяц боевых действий в Судане сотни людей были убиты, тысячи ранены и сотни тысяч покинули свои дома.