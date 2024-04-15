100 дней до Парижской олимпиады: надежда на перемирие и запасной план открытия Игр

By Euronews

Президент Франции надеется на установление олимпийского перемирия в дни проведения Игр в Париже. Эммануэль Макрон также сказал, что церемония открытия олимпиады может быть перенесена на "Стад де Франс" по соображениям безопасности. Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже, запланированная на реке Сена, может быть перенесена на стадион "Стад де Франс", если угроза безопасности будет сочтена слишком высокой.

В парижской олимпиаде, по подсчетам французских властей, примут участие 15 тысяч спортсменов, поддержать их в столицу Франции приедут около полутора миллиона болельщиков.

"Это беспрецедентные меры по обеспечению безопасности. Франция никогда раньше не задействовала столько ресурсов. Я уверен в силах правоохранительных органов нашей страны обеспечить безопасность этих Игр", - заявил ранее глава оргкомитета Олимпиады в Париже Тони Эстанге.

Чтобы ограничить риски, организаторы могут принять решение о сокращении маршрута парада на Сене.

Эммануэль Макрон также выразил надежду на установление олимпийского перемирия во время проведения парижских Игр.

По его словам, с 26 июля по 11 августа должны быть остановлены боевые действия в Украине, а также в других конфликтах, в частности в секторе Газа и Судане.

Во вторник, 16 апреля в греческом городе Олимпия будет зажжён олимпийский огонь, который будет гореть на протяжении Игр в июле и августе в саду Тюильри перед Лувром.