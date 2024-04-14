Месть, геополитика и идеология: почему Иран напал на Израиль?

Иранские ракеты и беспилотники обрушились на Израиль, поставив регион перед угрозой большой войны. Но почему? Что движет враждой между Израилем и Ираном?
Ближний Восток все больше напоминает пороховую бочку на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.
В ночь на воскресенье Тегеран провел беспрецедентную атаку на Израиль, выпустив по его территории сотни беспилотников и ракет.
Но почему? Что подтолкнуло две державы к прямой конфронтации?
Недавние события в Сирии
Недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске вновь разжег вражду между региональными соперниками.
В результате атаки погибли несколько старших офицеров, в том числе два высших командира Корпуса стражей исламской революции, а верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил "нанести пощечину" Израилю в качестве ответной меры.
Инцидент подчеркнул глубоко укоренившуюся враждебность между двумя странами, уходящую корнями в десятилетия геополитического соперничества и идеологических разногласий.
Изначально, во времена правления династии Пехлеви в Иране, двусторонние отношения были относительно мирными. Иран даже был одной из первых стран с мусульманским большинством, признавших государственность Израиля.
Это соответствовало дипломатической позиции Израиля по налаживанию связей с неарабскими соседями, поскольку арабские страны, окружавшие Израиль, были настроены враждебно после таких событий, как Накба и Шестидневная война.
Динамика резко изменилась после иранской революции 1979 года, в результате которой была создана антизападная Исламская республика под руководством аятоллы Хомейни.
Эта смена режима привела к разрыву дипломатических отношений между Ираном и Израилем, поскольку новые теократические правители Тегерана не признавали легитимность Израиля.
Они выступили в поддержку мусульман в Палестине и осудили Израиль как империалистическое творение США.
Последовал холодный мир. Однако с приходом к власти в Израиле правительства Ицхака Рабина в начале и середине 1990-х годов Израиль занял более жесткую позицию по отношению к Ирану.
Одной из причин этого стало поражение Ирака от США в войне в Персидском заливе, в результате чего региональная мощь сместилась в сторону Израиля и Ирана.
Жесткая риторика между двумя странами усилилась во время президентства Махмуда Ахмадинежада в Иране в 2000-х годах, который делал провокационные заявления в адрес Израиля, усиливая двустороннюю напряженность.
Стремление Ирана к развитию ядерных технологий с 2000-х годов вызвало тревогу в Израиле и за его пределами, где опасаются потенциальной гонки ядерных вооружений в регионе.
Сферы влияния
Одной из основных причин конфликта между Ираном и Израилем является их стремление к влиянию на Ближнем Востоке посредством так называемых прокси-войн.
Иран давно поддерживает боевые группировки, такие как "Хезболлах" в Ливане и ХАМАС в секторе Газа, которые вступили в вооруженный конфликт с Израилем.
Израиль нанес множество военных ударов по иранским объектам в Сирии, воспринимая присутствие Тегерана как прямую угрозу своей безопасности.
Иран и Израиль с 1985 года находятся в состоянии затяжного прокси-конфликта, существенно определяющего геополитический ландшафт Ближнего Востока. Обе страны оказывали поддержку противоборствующим группировкам в Сирии и Йемене.
В Сирии Иран поддерживал правительство, а Израиль - оппозиционные группировки.
В Йемене Иран поддерживал хуситов, а Израиль помогал коалиции во главе с Саудовской Аравией в борьбе с повстанцами.
В основе этих конфликтов лежат геополитические интересы: каждое государство пытается подорвать позиции другого или достичь целей, которые бы усилили его собственные.
Враждебные действия распространяются на такие сферы, как кибератаки и саботаж, направленные на инфраструктуру друг друга, включая ядерные объекты и нефтяные танкеры.
Втягивание в войну между Израилем и ХАМАС
Продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС в Газе еще больше усилил напряженность в регионе.
Иранские лидеры открыто критикуют военные операции Израиля в палестинском анклаве, выражая поддержку ХАМАС и другим группировкам, совершающим нападения на израильские объекты.
Конфликт между Ираном и Израилем имеет серьезные последствия не только для региона, но и для международных игроков, таких как Соединенные Штаты.
Поскольку Израиль является ключевым союзником США, любая эскалация напряженности может повлечь за собой американское вмешательство и повлиять на более широкие стратегические интересы на Ближнем Востоке.