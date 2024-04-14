Месть, геополитика и идеология: почему Иран напал на Израиль?

By Euronews

Иранские ракеты и беспилотники обрушились на Израиль, поставив регион перед угрозой большой войны. Но почему? Что движет враждой между Израилем и Ираном?

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Ближний Восток все больше напоминает пороховую бочку на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

В ночь на воскресенье Тегеран провел беспрецедентную атаку на Израиль, выпустив по его территории сотни беспилотников и ракет.

Но почему? Что подтолкнуло две державы к прямой конфронтации?

Недавние события в Сирии

Недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске вновь разжег вражду между региональными соперниками.

В результате атаки погибли несколько старших офицеров, в том числе два высших командира Корпуса стражей исламской революции, а верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил "нанести пощечину" Израилю в качестве ответной меры.

Инцидент подчеркнул глубоко укоренившуюся враждебность между двумя странами, уходящую корнями в десятилетия геополитического соперничества и идеологических разногласий.

Изначально, во времена правления династии Пехлеви в Иране, двусторонние отношения были относительно мирными. Иран даже был одной из первых стран с мусульманским большинством, признавших государственность Израиля.

Люди проходят мимо антиамериканских граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране AP Photo/Vahid Salemi

Это соответствовало дипломатической позиции Израиля по налаживанию связей с неарабскими соседями, поскольку арабские страны, окружавшие Израиль, были настроены враждебно после таких событий, как Накба и Шестидневная война.

Динамика резко изменилась после иранской революции 1979 года, в результате которой была создана антизападная Исламская республика под руководством аятоллы Хомейни.

Эта смена режима привела к разрыву дипломатических отношений между Ираном и Израилем, поскольку новые теократические правители Тегерана не признавали легитимность Израиля.

Они выступили в поддержку мусульман в Палестине и осудили Израиль как империалистическое творение США.

Последовал холодный мир. Однако с приходом к власти в Израиле правительства Ицхака Рабина в начале и середине 1990-х годов Израиль занял более жесткую позицию по отношению к Ирану.

Одной из причин этого стало поражение Ирака от США в войне в Персидском заливе, в результате чего региональная мощь сместилась в сторону Израиля и Ирана.

Жесткая риторика между двумя странами усилилась во время президентства Махмуда Ахмадинежада в Иране в 2000-х годах, который делал провокационные заявления в адрес Израиля, усиливая двустороннюю напряженность.

Стремление Ирана к развитию ядерных технологий с 2000-х годов вызвало тревогу в Израиле и за его пределами, где опасаются потенциальной гонки ядерных вооружений в регионе.

Сферы влияния

Одной из основных причин конфликта между Ираном и Израилем является их стремление к влиянию на Ближнем Востоке посредством так называемых прокси-войн.

Иран давно поддерживает боевые группировки, такие как "Хезболлах" в Ливане и ХАМАС в секторе Газа, которые вступили в вооруженный конфликт с Израилем.

Израиль нанес множество военных ударов по иранским объектам в Сирии, воспринимая присутствие Тегерана как прямую угрозу своей безопасности.

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Глава КСИР генерал Хоссейн Салами, 2019 год AP Photo/Vahid Salemi

Иран и Израиль с 1985 года находятся в состоянии затяжного прокси-конфликта, существенно определяющего геополитический ландшафт Ближнего Востока. Обе страны оказывали поддержку противоборствующим группировкам в Сирии и Йемене.

В Сирии Иран поддерживал правительство, а Израиль - оппозиционные группировки.

В Йемене Иран поддерживал хуситов, а Израиль помогал коалиции во главе с Саудовской Аравией в борьбе с повстанцами.

В основе этих конфликтов лежат геополитические интересы: каждое государство пытается подорвать позиции другого или достичь целей, которые бы усилили его собственные.

Враждебные действия распространяются на такие сферы, как кибератаки и саботаж, направленные на инфраструктуру друг друга, включая ядерные объекты и нефтяные танкеры.

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Втягивание в войну между Израилем и ХАМАС

Продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС в Газе еще больше усилил напряженность в регионе.

Иранские лидеры открыто критикуют военные операции Израиля в палестинском анклаве, выражая поддержку ХАМАС и другим группировкам, совершающим нападения на израильские объекты.

Конфликт между Ираном и Израилем имеет серьезные последствия не только для региона, но и для международных игроков, таких как Соединенные Штаты.

Поскольку Израиль является ключевым союзником США, любая эскалация напряженности может повлечь за собой американское вмешательство и повлиять на более широкие стратегические интересы на Ближнем Востоке.