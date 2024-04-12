Шведский премьер о стрельбе под Стокгольмом: "Нет ничего важнее, чем положить конец насилию"

В Швеции 39-летний мужчина был убит выстрелом в голову на глазах у своего сына после того, как "вступил в перепалку" с группой подростков. По словам Ульфа Кристерссона, системная преступность угрожает "свободному и открытому обществу".

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"Мы перешли ещё одну черту", – так шведский премьер Ульф Кристерссон прокомментировал убийство 39-летнего поляка в стокгольмском пригороде Скерхольмен. Мужчину застрелили в подземном переходе на глазах 12-летнего сына, после того, как он якобы вступил в перепалку с группой подростков.

По сообщениям, инцидент произошёл в среду вечером, когда мужчина с ребёнком направлялся в бассейн.

Это уже третья подобная вспышка насилия в Скерхольмене, охваченном войной банд, за последний месяц.

"Застрелить человека, который не имеет никакого отношения [к преступному миру ]. Сделать это на глазах у его сына. Это безжалостное преступление. Это невообразимая жестокость. Мы как общество не должны мириться с таким бесчеловечным, звериным отношением", – заявил глава правительства, прибыв на место трагедии.

О задержаниях не сообщалось.

Перестрелки в королевстве, где преступные группировки борются за контроль над рынком сбыта наркотиков, происходят всё чаще. В прошлом году было зарегистрировано 363 случая стрельбы, из них 53 – со смертельным исходом.

По официальной статистике, с 2013 года количество убийств в Швеции выросло более чем в два раза, что было спровоцировано разгулом наркотрафика.

Для своего незаконного бизнеса банды вербуют подростков, поскольку те не несут уголовной ответственности, причём некоторым преступникам всего 12 лет.