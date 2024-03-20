В ФРГ задержаны подозреваемые в планировании теракта в Стокгольме

By Euronews

Немецкая полиция задержала мужчин, которые намеревались совершить теракт у здания шведского парламента в Стокгольме.

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В Германии задержаны двое мужчин по подозрению в планировании теракта у здания парламента Швеции в Стокгольме.

По данным полиции, мужчины - выходцы из Афганистана. Предположительно они являются сторонниками террористической группировки "Исламское государство" и участвовали в ее деятельности.

Следствие считает, что задержанные задумали совершить нападение в Стокгольме в связи с сожжением Корана во время акции протеста летом прошлого года.

Через полтора месяца в шведском Мальме состоится песенный конкурс Евровидение. В городе проживает большая мусульманская община.

Перед властями Швеции стоит задача по обеспечению безопасности мероприятия.