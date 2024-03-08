Полиция арестовала 4 человек по подозрению в подготовке теракта

By Euronews и AP

Шведская служба безопасности Säpo провела в четверг операцию в местечке Тиресё, к югу от Стокгольма. Были задержаны четыре человека. Они подозреваются в подготовке теракта и других серьёзных преступлений с применением оружия.

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Полиция проникла в помещение клуба, принадлежащего местной исламской ассоциации. Как позже пояснили силы правопорядка в пресс-релизе, задержанные связаны с исламистским экстремизмом и организованной преступностью. В нескольких близлежащих домах прошли обыски.

"Около двух часов дня я работал дома и услышал металлический звук, довольно громкие хлопки, их было несколько. Сначала я подумал, что это мусоровоз въехал во что-то, но потом прочитал, о чём идёт речь в Aftonbladet (шведской газете) и в группе Facebook в Тиресё", - рассказал местный житель.

"Это подтверждает высокую степень террористической угрозы для Швеции, - прокомментировал происходящее министр юстиции Гуннар Стреммер. - Шведская служба безопасности интенсивно и непрерывно работает над предотвращением этого вида серьезных преступлений".