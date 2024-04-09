Пик паводка в Орске пройден. В Оренбурге уровень воды в Урале вновь резко поднялся

By Euronews

В Орске ситуация остается сложной. Однако, как заявляют власти, пик паводка, скорее всего, пройден. В Оренбурге уровень воды в Урале вновь резко поднялся и превысил девять метров.

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В российском Орске, где пятого апреля прорвало дамбу и затопило город, снижается уровень воды в реке Урал. Таким образом, пик паводка, скорее всего, прошел, заявил мэр города. Тем не менее ситуация здесь остается сложной. Подтоплены тысячи домов с приусадебными участками. Эвакуированные люди - а их около 2500 тысяч, по-прежнему находятся в пунктах временного размещения.

"Спали вначале на полу. И до сих пор мы спим на полу. Некоторые все еще спят на полу. Кроватей не хватает. Сказали: "Привезут кровати, мы вам поставим", - рассказывает жительница Орска.

По словам мэра Орска, причиной прорыва дамбы стал невероятно высокий паводок, вызванный проливным дождем. Подъем воды в Урале в районе Орска составил почти десять метров. Дамба же рассчитана на максимальный уровень воды в семь метров.

Наводнение добралось и до Оренбурга, где во вторник уровень воды в Урале вновь резко поднялся и превысил девять метров. Власти призвали горожан эвакуироваться из опасных зон, не дожидаясь прихода воды.