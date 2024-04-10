Волна пришла из Орска в Оренбург

By Euronews

Тяжелая ситуация складывается по всему руслу реки Урал. В Казахстане десятки населенных пунктов отрезаны от внешнего мира.

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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге в среду в середине дня составил 10 метров 10 сантиметров. Об этом сообщили местные власти. Ночью в городе уже были подтоплены около 300 домов. Затоплена железнодорожная станция "Комсомольская", расположенная на набережной.

"Сейчас Оренбург принимает ту самую волну, которая недавно захлестнула Орск. Но в силу географических особенностей, в силу расположения низин, высот, водных объектов вблизи Оренбурга это, конечно, не будет настолько катастрофичный паводок, но он будет очень серьезный", — цитируют российские СМИ руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Александра Ситникова.

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального значения, эвакуированы около восьми тысяч человек.

Нынешние паводки в Оренгбургской области стали самыми масштабными за всю историю наблюдений.

Город Орск частично затоплен, но вода здесь постепенно идет на спад. Мэр города Василий Козупица сообщил в своем Telegram-канале, что попытки засыпать прорванную дамбу бутом оказались бесполезны, но власти ищут способы быстрее отвести воду от домов.

Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам. Предприятие остановило работу в воскресенье из-за наводнений.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин пообещал построить в Орске новую, более мощную дамбу.

Тяжелая ситуация складывается по всему руслу реки Урал, которая протекает через Челябинскую и Оренбургскую области, Башкортостан и западный Казахстан.

По прогнозу Росгидромета, в Оренбургской области ожидается повышени уровня воды и в других реках — Большой Кинель у города Бугуруслан, Самара у города Бузулук, Илек у села Веселый Первый.

"Радио свобода" опубликовало спутниковые снимки, подготовленные компанией Maxar Technolgies, на которых видны последствия.

Другие российские регионы готовятся к расширению зоны стихийного бедствия. В Курганской области уровень воды в Тоболе в районе села Звериноголовском поднялся до 977 сантиметров. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. Жителей ряда районов области призывают эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды. Согласно прогнозу ГУМЧС, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта и тысячи домов. Приход большой воды прогнозируется на 11-14 апреля.

В Кемеровской области в Кузбассе из-за паводков сорвало понтонный мост через реку Томь, в тот момент на нем находились люди, они эвакуированы, никто не пострадал.

Наводнения в соседнем Казахстане стали самыми масштабными за последние 80 лет. Режим ЧС объявлен в 10 из 17 областей Казахстана. Самая тяжелая ситуация складывается в граничащих с Россией Атырауской, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Десятки населенных пунктов отрезаны от внешнего мира. Эвакуированы около 100 тысяч человек.