Планы Греции по развитию ветроэнергетики - угроза биоразнообразию страны?

Власти Греции активно развивают ветряную энергетику, устанавливая на шельфе и суше новые турбины. Однако местные исследователи обеспокоены тем, что это угрожает биоразнообразию страны.

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Над Грецией дует свежий ветер. Страна активно развивает возобновляемые источники энергии. По всей стране растут ветряные парки, и в ближайшие 20 лет в стране планируется установка морских ветряных электростанций общей мощностью около 12 гигаватт. Превратится ли Греция в экспортера энергии? На пути к тому, чтобы стать "зеленым гнездом" Европы, ей предстоит преодолеть немало препятствий. Я расскажу об этом из Греции в программе "Очевидец".

За последний год к греческой энергосети были подключены 153 ветряные турбины. Около 1 150 гигантских установок планируется разместить на шельфе до 2045 года.

"Мы хотим сделать офшорную ветроэнергетику реальностью, обеспечивать Грецию энергией без каких-либо угроз из-за рубежа. И, конечно, сократить выбросы CO2", - говорит менеджер Terna Energy Костас Илиас.

Европейский союз поддерживает развертывание офшорной и наземной ветроэнергетики. План действий ЕС в этой области направлен на ускорение процедуры получения разрешений. Однако некоторые исследователи предупреждают об угрозе биоразнообразию страны.

"Когда вы открываете новую дорогу, ведущую в дикую местность, в нетронутую природу, влияние человека на нее неизбежно. Мы уплотняем почву, уничтожаем леса, луга и изменяем поверхность земли... Все основные угрозы связаны со строительством дорог. Освоение человеком дикой природы - это очень плохо", - говорит Василики Кати из лаборатории сохранения биоразнообразия Университета Янины.

Масштабное развертывание ветряных электростанций действительно сопровождается строительством дорог.

"Это карта Греции, на которой указаны территории, где нет автомобильных дорог. Треть из них теперь под угрозой из-за размещения там ветряных электростанций. Мы должны защитить их", - говорит Кати.

Развитие возобновляемых источников энергии и сохранение биоразнообразия - возможен ли компромисс? Подробности - в программе "Очевидец" на Euronews.