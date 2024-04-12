Унесенная ветром: Греция нацелилась на роль экспортера зеленой энергии

Греция, страна сильных ветров, ставит на развитие ветроэнергетики. Она обещает в течение 20 лет стать одним из признанных зеленых хабов, производя гораздо больше электричества, чем нужно для внутреннего потребления. Излишки чистой энергии уйдут к соседям.

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В Греции дуют ветра перемен. Производство возобновляемых источников энергии растет здесь огромными темпами. Новые наземные ветряки появляются, как грибы, а в ближайшие 20 лет в стране планируют выйти на 12 гигаватт энергии от морских ветряных станций. Станет ли Греция экспортером чистой энергии? Наш корреспондент Ханс фон дер Брели совершил поездку по Греции в поисках ответа на этот вопрос.

Золото ветров

Первая остановка - Агиос Георгиос, скала в Средиземном море с многочисленными ветряными турбинами: 23 ветряка здесь производят электричество для более чем 40 тысяч домов на суше. У Греции амбициозные планы: за последний год к электросети по всей стране было подключено 153 ветряные электростанции. Еще 1150 гигантских ветряков собираются установить на островах или в море в ближайшие два десятилетия.

Костас Илиас работает менеджером по операциям в компании Terna Energy, участвующей в проекте "Оффшорный вызов": "Наша цель - сделать оффшор реальностью, - говорит Илиас, - попытаться обеспечить Грецию энергией без каких-либо рисков из-за рубежа. Конечно, мы также хотим сократить выбросы CO2. Вблизи нашего побережья дует сильный ветер, его надо использовать в своих интересах, ведь это - чистое золото".

Европа отстает в реализации своей стратегии развития ветроэнергетики. Чтобы переломить эту тенденцию, в ЕС увидел свет План действий по ветроэнергетике, он, в числе прочего, предусматривает ускорение выдачи разрешений на строительство.В рамках Плана Европейский инвестбанк предоставит кредитные гарантии, будут привлечены субсидии из других источников.

Ветряки отдельно, природа отдельно?

Профессор Вассилики Кати координирует исследовательскую лабораторию в университете Янины. Ее работа по планированию землепользования при строительстве ветряных электростанций вызвала бурную дискуссию. Исследователь уверена: ветряки нельзя строить посреди природных охраняемых зон, вблизи мест, богатых эндемичными видами. "В Австрии только 12% ветряных электростанций развернуты в горных районах, в Греции же - 92%, - комментирует Кати. - Это свидетельствует о недостатке планирования землепользования в стране".

Возобновляемые источники энергии нуждаются в огромных хранилищах, и Греция их активно строит. Около 1000 человек готовятся работать над проектом гидроэлектростанции с насосным накопителем Амфилохия. Избыточная энергия ветра будет тут превращаться в гидроэлектроэнергию по требованию. Европейский проект общего интереса PCI-3.24 финансируется совместно с Connecting Europe Facilitу, инструментом для модернизации инфраструктуры ЕС. "Общая установленная мощность нашего проекта - 680 МВт для производства и 730 МВт для перекачки, - говорит Вангелис Вассис из команды разработчиков проекта, - а общая емкость хранилища - около 5 гигаватт-часов".

Поймать ветер в сети

Возобновляемые источники энергии - настоящий вызов для электросетей. А они - гарант доставки энергии потребителям в любое время. По оценкам Еврокомиссии, до конца этого десятилетия в совершенствование европейских сетей придется вложить до 600 миллиардов евро. "Морской ветер - это новый элемент в национальном плане по энергетике и климату. Все эти возобновляемые источники энергии, очевидно, не нужны для потребления внутри Греции", - отмечает Иоаннис Маргарис, вице-президент греческого оператора электросетей IPTO. По его словам, стратегия заключается в том, чтобы сделать Грецию экспортером "зеленой" энергии в Центральную Европу - через Балканы или Италию. "Так страна сможет экспортировать излишки возобновляемой энергии, которые будут сгенерированы, - говорит эксперт. - Именно поэтому мы недавно предложили новый проект между Грецией и Германией, который мог бы пройти через Адриатическое море".