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Орбан обещает поддержать вступление Сараево в ЕС

Визит премьер-министра Виктора Орбана в Боснию и Герцеговину
Визит премьер-министра Виктора Орбана в Боснию и Герцеговину Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Виктор Орбан считает, что Западные Балканы нужны ЕС, и что нужно ускорить вступление в Союз Боснии и Герцеговины.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать вступление Боснии Герцеговины в Европейский союз "как можно скорее", когда его страна станет председателем Совета Евросоюза в июле. 

Об этом Орбан написал это в своем X-аккаунте во время визита в Сараево. 

Венгерский премьер заявил, что Западные Балканы нужны ЕС, если Союз хочет "придать новый импульс европейской экономике и защититься от нелегальной миграции". 

В прошлом месяце члены ЕС приняли политическое решение начать переговоры о вступлении Сараево. Недавний опрос показывает, что 37% европейцев выступают за принятие Боснии и Герцеговины, которая заняла второе место по популярности после Украины.

В то же время, выразив прямую поддержку евронамерениям Сараево, Орбан посетит неспокойный сепаратистский регион БиГ, Республику Сербскую, и встретится с ее лидером Милорадом Додиком, который считается пророссийским политиком. Додик, в свою очередь, заявил, что досрочно наградит Орбана высшим орденом РС. Associated Press пишет, что политика Додика привела к тому, что Орбан остался его единственным другом в ЕС.

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