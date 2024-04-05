Орбан обещает поддержать вступление Сараево в ЕС

Виктор Орбан считает, что Западные Балканы нужны ЕС, и что нужно ускорить вступление в Союз Боснии и Герцеговины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать вступление Боснии Герцеговины в Европейский союз "как можно скорее", когда его страна станет председателем Совета Евросоюза в июле.
Об этом Орбан написал это в своем X-аккаунте во время визита в Сараево.
Венгерский премьер заявил, что Западные Балканы нужны ЕС, если Союз хочет "придать новый импульс европейской экономике и защититься от нелегальной миграции".
В прошлом месяце члены ЕС приняли политическое решение начать переговоры о вступлении Сараево. Недавний опрос показывает, что 37% европейцев выступают за принятие Боснии и Герцеговины, которая заняла второе место по популярности после Украины.
В то же время, выразив прямую поддержку евронамерениям Сараево, Орбан посетит неспокойный сепаратистский регион БиГ, Республику Сербскую, и встретится с ее лидером Милорадом Додиком, который считается пророссийским политиком. Додик, в свою очередь, заявил, что досрочно наградит Орбана высшим орденом РС. Associated Press пишет, что политика Додика привела к тому, что Орбан остался его единственным другом в ЕС.