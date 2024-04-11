Россия ударила ракетами и беспилотниками по Харькову и Одессе

Российские войска атаковали Одесскую и Харьковскую области. Погибли люди. Среди них есть дети. Тем временем, Швейцария готовится к "саммиту мира" по Украине.

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Гора дымящихся обломков на месте магазина и аптеки в украинских Липцах. Село в Харьковской области в среду подверглось удару российских сил. Его жертвами стали 14-девочка и две женщины. Есть раненые.

Тоже в Харьковшине, в волчанске управляемой бомбой полностью разрушило местную больницу, сообщают власти.

Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. ВС РФ атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Погибли четыре человека. В том числе - 10-летний ребёнок. Таким образом, за последние сутки двумя именами пополнился список из 535, убитых за время войны в Украине, по данным Офиса генпрокурора.

Как сообщил мэр Одессы, за жизни четверых раненых борются врачи. Пятеро - гопитализированы в состоянии средней тяжести. Ещё столько же получили лёгкие ранения.

По сообщениям Укрминэнерго, обстрелам подвергдись объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской и Львовской областях, а такэе в столичном районе.

"Саммит мира" в Швейцарии

15-16 июня в Швейцарии состоится саммит мира по Украине. Встреча на высоком уровне пройдёт в курортном Бюргенштоке, недалеко от Люцерна. "Это первый шаг в процессе достижения прочного мира", - сказала швейцарский президент Виола Амхерд журналистам.

Приглашения получат больше 100 государств, заявили власти.

Однако Москва от участия заранее отказалась. Причина, по словам российской дипмиссии в Швейцарии, в том, что "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной «формулы мира», которая является набором ультиматумов в адрес России и не учитывает интересы национальной безопасности нашей страны".

Помощь со вступлением в Евросоюз

Страны Северной Европы и Балтии решили помочь Украине со вступлением в ЕС создав специальную группу экспертов, которая призвана ускорить процесс.

Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём на пресс-конференции после заседания в формате NB8 Nordic-Baltic Eight (NB8) в Висбю.

Тобиас Билльстрём, министр иностранных дел Швеции:

"Несмотря на действия России, Украина и Молдова продолжают предпринимать позитивные шаги на пути к членству в ЕС. Очень важно, чтобы мы сохранили эту динамику. Поэтому я очень рад и горд тем, что нахожусь сегодня здесь, в Висбю, и вместе со своими коллегами-министрами запускаю уникальную инициативу стран Северной Европы и Балтии в поддержку вступления Украины в ЕС".

Между тем, президент США встретился с премьером Японии в Белом доме, чтобы обсудить вопросы безопасности в Тихоокеанском регионе.

Фумио Кисида отметил, что ситуация, которую мы наблюдаем в Украине, может повториться и в Восточной Азии, поэтому Токио продолжит поддерживать Киев в противостоянии российской агрессии.