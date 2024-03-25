By Euronews

Члены Совбеза ООН потребовали прекратить боевые действия в Газе на время Рамадана и освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС. Впервые подобная резолюция подучила "зелёный свет".

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После более чем пяти месяцев войны на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН в понедельник потребовал прекращения огня в Газе на время священного для мусульман месяца Рамадан. Впервые резолюция, призывающая к перемирию, получила "зелёный свет".

Это стало возможным благодаря тому, что Соединённые Штаты воздержались при голосовании.

Текст, получивший 14 голосов "за", также требует освобождения всех заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС после нападения на юг Израиля 7 октября.

Очередное голосование состоялось после того, как в пятницу Россия и Китай наложили вето на американскую резолюцию, поддерживающую "немедленное и устойчивое прекращение огня" в войне между Израилем и ХАМАС.

Новую резолюцию, выдвинутую 10 избранными членами совета, Москва и Пекин поддержали.