Израиль направляет переговорщиков в Каир и Доху

By Euronews

Главы "Моссада" и Шин-Бет отправятся в Египет и Катар, чтобы попытаться достичь прогресса на переговорах по достижению перемирия и обменной сделке с ХАМАС.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил переговорной группе во главе с руководителем "Моссада" Давидом Барнеа отправиться в Катар, чтобы попытаться достичь прогресса в переговорах по обменной сделке с ХАМАС. Глава общей службы безопасности Израиля Ронен Бар едет в Каир, где продолжатся консультации по вопросу о достижении перемирия в секторе Газа.

Власти Сирии сообщают, что в результате израильских авиаударов под Алеппо погибли по меньшей мере 44 человека. Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека уточняет, что целью ЦАХАЛ были объекты ливанского движения "Хезболлах". Среди погибших - 36 солдат сирийской армии и шестеро членов "Хезболлах".

Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы сообщает, что общее число жертв в анклаве превысило 32 600 человек. В пятницу погибли еще 35 жителей сектора, сообщают арабские СМИ.

Международный суд ООН издал новое постановление, в котором говорится, что Израиль должен принять необходимые меры для обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в Газу, в частности увеличить пропускную способность и количество наземных контрольно-пропускных пунктов.