Полное солнечное затмение достигло США

Полное солнечное затмение шествует по Северной Америке. В США его первыми увидели жители Техаса.

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Необычная полуденная тьма спустилась на Северную Америку: редкое природное явление - полное солнечное затмение - посчастливилось увидеть жителям нескольких американских штатов, начиная с Техаса.

В поле зрения появились планеты. а луна на несколько минут закрыла солнце. Выли собаки, квакали лягушки, некоторые люди плакали. Нынешнее затмение охватило самую большую территорию континента на всю историю, с населением около 200 млн человек. Приехали посмотреть явление и туристы из других мест.

Дилан Тюрас Розендейл, житель Нью-Йорка:

"Для нас было что-то особенное в том, чтобы находиться здесь, в лесу, на холме, и смотреть на это так, как люди могли наблюдать это 10 000 или 100 000 лет назад. Переживать тот же опыт, который люди переживали с момента зарождения человечества".

А первым затмение накрыло прибрежный город Масатлан в Мексике. Сюда приехали специалисты американского космического агентства НАСА, они вели отсюда прямую трансляцию и проводили эксперименты.

Затмение длилось 4 минуты 28 секунд. Это почти в два раза дольше, чем во время затмения в США 7 лет назад, поскольку Луна была ближе к Земле.

Полные солнечные затмения происходят по всему миру каждые 11–18 месяцев, но пути миллионов людей они не часто пересекают. В последний раз в США это было в 2017 году, очередное затмение, охватывающее всё побережье, ожидается лишь в 2045.