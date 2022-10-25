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мир

Как жители Косова наблюдали частное солнечное затмение

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 Euronews
Затмение
Затмение   -   Авторское право  Michal Dyjuk/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Любители звездного неба и люди, увлекающиеся астрономией, 25 октября наблюдали частное солнечное затмение. Оно происходит, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. В данном случае Луна закрывает лишь часть солнечного диска, и Земля не погружается во тьму.

Чтобы увидеть происходящее, не обжигая глаза, необходимо надевать специальные очки или смотреть в телескоп с затемненными стеклами.

"Я видела солнечное затмение только по телевизору и в интернете, - говорит жительница Косова. - Я впервые наблюдаю его вживую, и это потрясающее ощущение".

Это шестнадцатое частное солнечное затмение с начала века и второе в этом году. Оно началось на территории Исландии, а завершилось в районе Аравийского моря. Чтобы увидеть следующее полное затмение на Земле, придется подождать до 12 августа 2026 года.