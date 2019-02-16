Европейские социалисты против Орбана

Европейские социалисты начинают кампанию против президента Венгрии Виктора Орбана. Один из ведущих левых деятелей Европы, Франс Тмиммерманс, прибыл в Будапешт на конгресс Венгерской социалистической партии. По его мнению, сторонники главы государства и его партии ФИДЕС ещё могут перейти на другую сторону:

«Электорат ФИДЕС — венгры, гордящиеся своей страной, которых руководство ввело в заблуждение заявлениями о том, что повсюду враги. Я считаю, что самое важное, что можно сделать на пользу венгерскому обществу — избавиться от ксенофобии. Она не делает Венгрию сильнее, она ослабляет страну».

Социалисты считают выборы в Еропарламент своим шансом изменить ситуацию, которую они считают неприемлемой:

«Наш лозунг — „Остановить Орбана!“ Нам надоела его система. Если мы сможем мотивировать оппозиционных избирателей, то получим хороший результат», — говорит парламентарий Иштван Уйхейи.

В то же время последние опросы показывают, что сторонники Орбана и партии ФИДЕС на выборах в Европарламент в Венгрии одержат победу с весомым преимуществом.