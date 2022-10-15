Европейские социалисты призывают к объединению усилий

На съезде Партии европейских социалистов в Берлине канцлер германии Олаф Щольц призвал к военной независимости Евросоюза и координации общих усилий.

Шольц также указал на необходимость проведения реформ в Евросоюзе, чтобы подготовить блок к приему новых членов. Он заверил в поддержке Украину и другие страны, для которых была открыта перспектива вступления в ЕС.

"Чем больше членов в ЕС, тем лучше. Если мы хотим защищать свои ценности в мире, население которого в скором времени будет насчитывать 10 миллиардов человек, то объединенный Евросоюз,в который входят 27, 30, 36 государств, в котором проживают более 500 млн свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свой вес в этом мире", — сказал Олаф Шольц.

В пятницу Шольц провел переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

Главы правительств обсудили войну в Украине и ситуацию с поставками энергоносителей в ЕС, а также проект газопровода Midcat между Каталонией и югом Франции. Возобновление строительства проекта поддержал Европарламент. Необходимости в газопроводе пока не видит Франция, но на днях президент Эммануэль Макрон пообещал провести переоценку проекта.