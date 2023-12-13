EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Польша: Дональд Туск приведён к присяге

Президент Польши Анджей Дуда и новоизбранный премьер Дональд Туск
Президент Польши Анджей Дуда и новоизбранный премьер Дональд Туск Авторское право Czarek Sokolowski/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В состав нового правительства войдут 26 министров. Ранее "новый старый" польский премьер получил вотум доверия в Сейме

РЕКЛАМА

Бывший премьер и председатель Евросовета Дональд Туск вернулся к власти в Польше.

Он и его правительство были приведены к присяге президентом страны Анджеем Дудой.

В состав кабинета вошли 26 министров.

Министерство юстиции возглавит Адам Боднар, ярый противник резонансной судебной реформы предыдущего правительства.

Министром обороны станет соратник Туска по коалиции Владислав Косиняк-Камыш, а внешнеполитическим ведомством снова будет руководить Радослав Сикорский.

"Господин президент, я хочу сказать, что с необычайной радостью воспринял готовность президента к всестороннему сотрудничеству. Каждый, без исключения, кто хочет действовать в соответствии со словами присяги, которую мы сегодня здесь принесли, будет нашим союзником, независимо от того, откуда он родом и какую должность занимает. Для нас нет дела важнее, чем благо родины и процветание наших граждан
Дональд Туск
премьер-министр Польши

Туск, который накануне получил вотум доверия в Сейме абсолютным большинством голосов благодаря поддержке широкой правоцентристской коалиции, намерен в среду отправиться в Брюссель для участия в саммите ЕС.

Новому старому премьеру предстоит решать неотложные задачи, такие как подготовка и утверждение общих бюджетов менее чем за две недели и важные институциональные реформы.

В области юстиции Туск столкнется с оппозицией президента Дуды, придерживающегося ультраконсервативной идеологии, близкой предыдущему правительству.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Дональд Туск возвращается на пост премьер-министра Польши

Дональд Туск обещает вернуть Польшу на "европейскую сцену"

Сейм избрал Дональда Туска премьер-министром Польши

Польша правительство Политика Дональд Туск