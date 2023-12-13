Польша: Дональд Туск приведён к присяге

В состав нового правительства войдут 26 министров. Ранее "новый старый" польский премьер получил вотум доверия в Сейме
Бывший премьер и председатель Евросовета Дональд Туск вернулся к власти в Польше.
Он и его правительство были приведены к присяге президентом страны Анджеем Дудой.
В состав кабинета вошли 26 министров.
Министерство юстиции возглавит Адам Боднар, ярый противник резонансной судебной реформы предыдущего правительства.
Министром обороны станет соратник Туска по коалиции Владислав Косиняк-Камыш, а внешнеполитическим ведомством снова будет руководить Радослав Сикорский.
Туск, который накануне получил вотум доверия в Сейме абсолютным большинством голосов благодаря поддержке широкой правоцентристской коалиции, намерен в среду отправиться в Брюссель для участия в саммите ЕС.
Новому старому премьеру предстоит решать неотложные задачи, такие как подготовка и утверждение общих бюджетов менее чем за две недели и важные институциональные реформы.
В области юстиции Туск столкнется с оппозицией президента Дуды, придерживающегося ультраконсервативной идеологии, близкой предыдущему правительству.