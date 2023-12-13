Польша: Дональд Туск приведён к присяге

By Euronews

В состав нового правительства войдут 26 министров. Ранее "новый старый" польский премьер получил вотум доверия в Сейме

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Бывший премьер и председатель Евросовета Дональд Туск вернулся к власти в Польше.

Он и его правительство были приведены к присяге президентом страны Анджеем Дудой.

В состав кабинета вошли 26 министров.

Министерство юстиции возглавит Адам Боднар, ярый противник резонансной судебной реформы предыдущего правительства.

Министром обороны станет соратник Туска по коалиции Владислав Косиняк-Камыш, а внешнеполитическим ведомством снова будет руководить Радослав Сикорский.

"Господин президент, я хочу сказать, что с необычайной радостью воспринял готовность президента к всестороннему сотрудничеству. Каждый, без исключения, кто хочет действовать в соответствии со словами присяги, которую мы сегодня здесь принесли, будет нашим союзником, независимо от того, откуда он родом и какую должность занимает. Для нас нет дела важнее, чем благо родины и процветание наших граждан Дональд Туск премьер-министр Польши

Туск, который накануне получил вотум доверия в Сейме абсолютным большинством голосов благодаря поддержке широкой правоцентристской коалиции, намерен в среду отправиться в Брюссель для участия в саммите ЕС.

Новому старому премьеру предстоит решать неотложные задачи, такие как подготовка и утверждение общих бюджетов менее чем за две недели и важные институциональные реформы.

В области юстиции Туск столкнется с оппозицией президента Дуды, придерживающегося ультраконсервативной идеологии, близкой предыдущему правительству.