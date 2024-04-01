Израиль вывел войска из больничного комплекса Аш-Шифа в секторе Газа

By Euronews

ЦАХАЛ отчитался о результате рейда в больнице Аш-Шифа в секторе Газа. Представители армии заявили, что в ходе операции были убиты более 200 боевиков. Сотни подозреваемых задержаны.

РЕКЛАМА

Израильские военные покинули крупнейшую в Газе больницу Аш-Шифа, где проводили рейд в течение двух недель. В ЦАХАЛ заявили, что в ходе операции были убиты более 200 боевиков. Задержано порядка 900 подозреваемых, из которых, по словам представителя армейской пресс-службы, свыше 500 были признаны террористами.

В здании больницы обнаружены минометы, взрывные устройства, снайперские винтовки, автоматы, пистолеты и военное оборудование.

В воскресенье израильские военные нанесли удар по двору больницы Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе. Целью, утверждает ЦАХАЛ, был командный пункт группировки "Исламский джихад". Британские СМИ сообщили, что среди пострадавших был журналист-фрилансер.

_"Это очень тяжело. Большинство журналистов вокруг нас. Сразу за ним стоит палатка "Аль-Джазиры". Это зона журналистов в гражданской зоне. Многие из них также работают и живут в лагере", - рассказал местный житель. _

Региональные СМИ сообщают, что в результате воздушного удара в Дейр-эль-Балахе убиты по меньшей мере четыре человека. По данным ЦАХАЛ, все они были боевиками. Шестнадцать человек получили ранения.

Мирные жители палестинского анклава страдают не только от боевых действий, но и острого недоедания. К побережью сектора Газа приближается судно Open Arms, которое везет гуманитарный груз. На борту - рис, макароны, мука, бобовые, консервированные овощи и финики, которые по традиции едят во время священного для мусульман месяца Рамадан.