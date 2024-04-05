Корчок против Пеллегрини: кто станет новым президентом Словакии?

Выборы президента Словакии на финишной прямой. Во втором туре голосования ожидается напряжённая борьба между спикером парламента, провластным кандидатом Петером Пеллегрини и бывшим главой МИД страны Иваном Корчоком, поддерживаемом оппозицией.

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Проевропейски дипломат-либерал Корчок или пророссийский спикер парламента и союзник популистов Пеллегрини? Из двух кандидатов контрастных взглядов словаки выберут президента. Второй тур голосования пройдёт в субботу.

Победитель сменит на посту Зузану Чапутову - первую женщину-президента республики.

Её граждане, проживающие в соседней Чехии, отправились в родные края поездом из Праги, чтобы отдать свои голоса. Многие пассажиры - представители молодёжи.

Норберт Хорват, студент:

"Я думаю, что голосование важно, особенно для нас, молодых. Мы часто слышим от других, что молодёжь не ходит на выборы. Поэтому я решил вернуться домой, чтобы отдать свой голос".

Словакия - парламентская республика, где президент ограничен в полномочиях. Но он приводит к присяге новое правительство, назначает премьер-министра и судей Конституционного суда. Президент также может накладывать вето на принимаемые законы, хотя парламент в силах отменить его простым большинством голосов и оспорить в КС. Глава государства также имеет право помиловать осуждённых.

Победа лидера левой партии "Голос" Петера Пеллегрини укрепила бы власть премьера Роберта Фицо. Оппозиция опасается, что он откажется от прозападного курса и последует примеру Венгрии. При нём Словакия уже приостановила оказание помощи Украине, посчитав, что военного решения конфликта не существует.

Соперник Пеллегрини, бывший министр иностранных дел Иван Корчок, напротив, выступает за всестороннюю поддержку Киева.