By Euronews и EBU

Французские эксперты выехали на место обнаружения останков Эмиля Солей. Двухлетний мальчик пропал в июле прошлого года во время семейного праздника в альпийской деревне Ле О Верне. Часть костей и череп Эмиля были случайно обнаружены в субботу туристкой.

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Французские эксперты выехали на место обнаружения останков Эмиля Солей. Двухлетний мальчик пропал в июле прошлого года во время семейного праздника в альпийской деревне Ле О Верне.

Местность вокруг деревни была прочёсана неоднократно, как местными жителями, так и правоохранительными органами. Французы задаются вопросом: как могло случиться, что останки малыша не заметили?

Как сообщила СМИ полковник Мари-Лор Пезан, пресс-секретарь Национальной жандармерии, на место обнаружения костей, в том числе черепа, выехали судебно-медицинские эксперты и антропологи - специалисты по анализу почвы. Когда тело пролежало на земле определённое время, в почве есть элементы, позволяющие узнать, сколько именно, - пояснила Мари-Лор Пезан. - Эксперты попытаются определить, лежали ли останки Эмиля раньше в этом месте или их перенесли сюда человек, животное или природное явление.

При этом полковник Национальной жандармерии заявила, что "не уверена, что узнаем причину или обстоятельства смерти", хотя пообещала "использовать малейшую подсказку". Она признала, что существует "крошечный шанс", что жандармы прошли мимо тела, когда прочёсывали местность. Не исключено, что в июле, когда пропал малыш, останки скрыла обильная растительность.

3D-визуализация позволит проанализировать повреждения костей даже через девять месяцев после смерти Бернар Марк руководитель судебно-медицинского отдела Компьена

Вокруг Ле О Верне развёрнуты около ста жандармов: мобильные жандармы обеспечивают безопасность объекта и запрещают доступ к нему, следователи отдела расследований и эксперты проводят тщательные исследования места происшествия.

Найденные кости в настоящее время анализируются в Институте уголовного розыска жандармерии, который находится в Понтуазе (Валь-д'Уаз). На данный момент невозможно сказать, сколько времени займут эти анализы, поскольку найдена лишь часть костей, возможно, у специалистов не будет достаточно материала, чтобы установить обстоятельств смерти Эмиля, подчеркнула Мари-Лор Пезан.

В свою очередь Бернар Марк, глава судебно-медицинского отдела Компьена надеется, что можно будет сказать по результатам анализов, "являются ли повреждения костей предсмертными". Также, по его словам можно будет определить характер смерти ребёнка. Так "зубы могут свидетельствовать об асфиксии", объяснил криминалист. С другой стороны, если эксперты придут к выводу, что смерть наступила в результате падения, будет трудно определить, "сам мальчик упал или его толкнули".

Останки Эмиля были случайно обнаружены в субботу туристкой. За два дня до того в Ле О Верне состоялся следственный эксперимент, на котором собрались все члены семьи, присутствовавшие в роковой день исчезновения малыша 8 июля прошлого года. На данный момент полиция отрицает какую-либо связь между двумя событиями.