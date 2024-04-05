Европол: 86% главных преступных сетей участвуют в легальной экономике

By Euronews

Европол опубликовал новый доклад о преступных сетях в европейской экономике. По его данным, 86% основных преступных сообществ участвуют в легальном бизнесе, отмывая таким образом доходы.

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Преступные сообщества проникают в легальный бизнес на территории Евросоюза с помощью коррупции. Такова мрачная картина, которую рисует отчет, опубликованный в пятницу Европолом — агентством ЕС по борьбе с преступностью.

Согласно докладу, 86% наиболее активных преступных сетей способны участвовать в легальной экономике, чтобы скрывать свою деятельность и отмывать полученные преступным путем доходы.

"821 наиболее опасная преступная сеть и 25 000 их членов совершают преступления ради наживы и способны действовать одновременно в нескольких странах. Они действуют в самых разных сферах преступной деятельности -- от наркоторговли до мошенничества, преступлений против собственности, незаконного ввоза мигрантов или торговли людьми. Половина из них вовлечена в наркоторговлю", — заявила исполнительный директор Европола Катрин де Болль.

По данным Европола, к коррупции прибегают более 70% преступных сообществ — так они создают препятствия для полиции и судов. Агентство передаст отчет правоохранительным органам европейских стран.

Национальная полиция Испании уже заявила, что в сотрудничестве с Европолом ликвидировала преступную организацию, специализирующуюся на перевозке наркотиков из Испании во Францию.