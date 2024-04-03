Круизное судно с 1500 пассажирами застряло в Барселоне из-за поддельных виз 69 боливийцев

By Euronews

У 69 граждан Боливии с круизного судна, которое отправилось из Бразилии в Италию, нет разрешения на въезд в Шенгенскую зону. Из-за этого его задержали в Барселоне

РЕКЛАМА

Круизное судно MSC, следовавшее из Бразилии, на борту которого находились 1500 человек, с утра вторника стоит в порту Барселоны из-за того, что 69 его пассажиров, граждан Боливии, предъявили поддельные визы для въезда в Шенгенскую зону.

Испанские власти разрешили остальным пассажирам сойти на берег на несколько часов во вторник, но в среду судно все еще оставалось в порту, ожидая разрешения конфликта.

"Ситуация, в которой мы сейчас находимся, характеризуется значительной неопределенностью, - сказал один из пассажиров, испанец Пол Ибаргуэнгойтия. - Мы не знаем, что будет дальше".

Жертвы мошенничества?

По данным местных СМИ, 69 боливийцев могли стать жертвами мошенничества, купив круизный пакет, включающий визу, за 10 000 долларов. Некоторые из них якобы собирались встретиться с родственниками, ожидавшими их в порту Барселоны.

Судно, конечным пунктом назначения которого была Италия, должно было покинуть порт Барселоны во вторник днем. Однако пока неясно, когда и как оно продолжит свой путь. Испанские власти обвинили владельца круизного лайнера, компанию MSC, в том, что он не проверил документы своих пассажиров заранее.

Среди задержанных 14 несовершеннолетних

По данным газеты El País, проблемы с документами этих пассажиров, в том числе 14 несовершеннолетних, были обнаружены уже в пути, когда судно покинуло Бразилию.

В своем заявлении Министерство иностранных дел Боливии призвало уважать права человека боливийцев и заверило, что компания должна найти "немедленный выход из ситуации, в которой оказались наши граждане, учитывая, что она обязана подтверждать документы на въезд или выезд в любом пункте назначения, где предлагаются ее услуги".

Publicación de Cancillería de Bolivia en X, del 2 de abril de 2024.

По данным газеты El País, по ходу круиза власти порта Тенерифе разрешили пассажирам сойти на берег на испанской территории, и только когда лайнер прибыл в Малагу, у боливийцев возникли проблемы.