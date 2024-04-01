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Шенген соединил Софию и Бухарест

София, Болгария
София, Болгария Авторское право BGBNT
By Euronews
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Состоялся первый авиарейс София-Бухарест, после того как Болгария и Румыния официально присоединились к "воздушному и морскому Шенгену".

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В понедельник состоялся первый авиарейс София-Бухарест, после того как Болгария и Румыния официально присоединились к "воздушному и морскому Шенгену". 

Отныне пассажиры избавлены от пограничного контроля, на что обычно уходило около получаса. Новый статус для обоих государств (а на переговоры потребовались годы) не распространяется на наземные маршруты из-за вето Австрии.

На сухопутных границах путешественникам по-прежнему придется проходить паспортный контроль.  Чтобы Вена смягчила позицию в будущем, Бухарест и София пообещали усилить контроль на внешних границах и обязались рассматривать на своей территории заявки пребывающих просителей убежища. Ежедневно внутреннюю границу Шенгенской зоны пересекают около 3,5 миллионов человек.

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