EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Рубиалеса задержали и отпустили

Луис Рубиалес.
Луис Рубиалес. Авторское право Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на испанском языке

Бывший президент Испанской федерации футбола был допрошен в аэропорту Мадрида по делу о коррупции

РЕКЛАМА

Испанская полиция задержала бывшего президента футбольной федерации Луиса Рубиалеса после его возвращения в страну в связи с расследованием дела о коррупции. Его задержали при выходе из самолета, который прибыл из Доминиканской Республики, и после допроса отпустили.

Расследование, в частности, касается бизнес-сделки по проведению Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Рубиалес покинул пост на фоне скандала с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо после победы сборной Испании на женском чемпионате мира.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Катар: развитие спорта как стратегия нации

Евро-2024: сбылась грузинская мечта

Сборная Украины по футболу вышла на Евро-2024

Спорт Футбол Луис Рубиалес