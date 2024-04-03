Рубиалеса задержали и отпустили

By Euronews

Бывший президент Испанской федерации футбола был допрошен в аэропорту Мадрида по делу о коррупции

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Испанская полиция задержала бывшего президента футбольной федерации Луиса Рубиалеса после его возвращения в страну в связи с расследованием дела о коррупции. Его задержали при выходе из самолета, который прибыл из Доминиканской Республики, и после допроса отпустили.

Расследование, в частности, касается бизнес-сделки по проведению Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Рубиалес покинул пост на фоне скандала с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо после победы сборной Испании на женском чемпионате мира.