By Euronews и AP

Четыре человека погибли на Тайване в результате сильнейшего за последние 25 лет землетрясения в среду утром, сообщило Национальное пожарное агентство. Власти заявили, что ожидали лишь относительно слабых толчков магнитудой 4 и не рассылали оповещений.

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Четыре человека погибли на Тайване в результате сильнейшего за последние 25 лет землетрясения в среду утром, сообщило Национальное пожарное агентство.

По меньшей мере 57 человек пострадали в уезде Хуалянь. Разрушены многочисленные здания и автотрассы. Школы эвакуировали учеников на спортивные площадки, снабдив их желтыми защитными шлемами.

На острове с населением в 23 миллиона человек было приостановлено движение поездов, а также метро в Тайбэе, где частично оборвалась недавно построенная наземная линия. В здании национального законодательного собрания, переоборудованной школе, построенной до Второй мировой войны, повреждены стены и потолки.

Движение транспорта вдоль восточного побережья было практически остановлено из-за оползней и падающих обломков. Пока неясно, есть ли пострадавшие.

Несмотря на то, что землетрясение произошло в разгар утреннего часа пик, первоначальная паника на острове быстро утихла, поскольку Тайвань регулярно сотрясают подземные толчки. Власти заявили, что ожидали лишь относительно слабого землетрясения магнитудой 4 и, соответственно, не рассылали оповещений.

Тайваньское агентство по мониторингу землетрясений сообщило, что его магнитуда составила 7,2, в то время как Геологическая служба США оценила ее в 7,4. Землетрясение произошло примерно в 18 километрах к юго-западу от Хуаляня и залегало на глубине около 35 километров, затем последовали многочисленные реплики.

21 сентября 1999 года на Тайване произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7, в результате которого погибли 2400 человек, около 100 000 получили ранения.