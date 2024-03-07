Португалия в ожидании досрочных выборов: оппозиция лидирует, рейтинг ультраправых растёт

By Euronews

Трехпартийный Демократический альянс во главе с социал-демократами, согласно опросам, опережает Социалистическую партию, но вряд ли сможет по итогам выборов сформировать правительство большинства. Ультраправые рассчитывают удвоить свое представительство в Ассамблее Республики.

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В воскресенье, 10 марта, более 9 миллионов португальцев придут на избирательные участки, чтобы проголосовать на внеочередных парламентских выборах.

Более полутора миллионов португальских избирателей, проживающих за границей, решили воспользоваться правом выразить свое волеизъявление по почте.

На заключительном этапе избирательной кампании два основных кандидата в своих выступлениях сосредоточились на правах женщин.

В интервью местному телеканалу RTP лидер социалистов Педру Нуну Сантуш пообещал, что продолжит "ценить и защищать женщин", а также призвал прийти на выборы тех, кто еще не определился.

Лидер социал-демократов и Демократического альянса Луиш Монтенегру на митинге на севере страны заявил, что "гендерное равенство" - это "основа равных возможностей", и пообещал сделать несколько "важных шагов" в этом направлении.

Для ультраправой партии Chega ("Хватит!") победа на выборах кажется недостижимой, однако ее глава Андре Вентура уже заявил, что положительный результат (партия намерена, как минимум удвоить число мандатов в Ассамблее Республики), приведет к "крупнейшему политическому землетрясению в Европе". Аналитики отмечают, что ультраправые набирают в стране с каждыми выборами все больше голосов.

Согласно последнему опросу, проведенному в четверг, оппозиционная правоцентристская коалиция опережает социалистов на шесть пунктов.