"Музей отвратительной еды" предлагает деликатесы

В Берлине есть "Музей отвратительной еды", где собраны самые отталкивающие образцы блюд со всего мира.

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Змеиное вино, улитки или бычий пенис одни считают деликатесами, а другие ни за что и в рот не возьмут - "Музей отвратительной еды" в Берлине демонстрирует различия во вкусах и кулинарных изысках. Самые смелые могут даже проверить свои вкусовые рецепторы и попробовать некоторые из блюд в дегустационном баре.

Александра Бернштайнер, директор "Музея отвратительной еды" в Берлине:

"У нас очень широкий спектр групп или посетителей. У нас есть школьные классы из Берлина, школьные классы из-за пределов города, обычные туристы, люди, интересующиеся едой, люди, интересующиеся экологией, пожилые люди, которые просто хотят узнать больше о будущем продуктов питания. У нас широкий спектр, и здесь приветствуются все, кто хочет попробовать, к примеру, поесть жуков".

А вот это осмелятся попробовать единицы: вино из мышат получается настаиванием десятков новорожденных живых мышат - им не должно быть больше 3 дней - в рисовом алкоголе и последующей ферментацией. В Китае и Корее это вино называют "эликсиром здоровья". Там верят, что когда еще живое существо умирает в вине, оно отдает ему свои целебные свойства.