Где Россия будет наступать? Версия ISW

By Euronews

Американский "Институт изучения войны" считает, что Россия намерена развернуть новое наступление в районе Авдеевки

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Россия может сосредоточить свое потенциальное наступление на Украину в конце весны или летом на западной части Донецкой области, - говорится в отчете ISW.

По мнению аналитического центра, российское военное командование может рассматривать в качестве приоритетного района окрестности Авдеевки, ключевого прифронтового города в Донецкой области, захваченного Россией в феврале.

Украинские войска, похоже, отразили атаку российского батальона механизированных войск в районе Авдеевки 30 марта - первую атаку батальона механизированных войск с момента начала кампании по захвату города российскими войсками в октябре 2023 года.

Ссылаясь на неназванного украинского военнослужащего, ISW сообщает, что российские силы, возможно, использовали 36 танков и 12 боевых машин пехоты в районе села Тоненькое.

Масштаб российского механизированного наступления 30 марта является значительным, а готовность российского военного командования направить целый батальон танков для атаки под Авдеевкой указывает на то, что это наступление было приоритетным, в надежде закрепить устойчивые, но незначительные успехи российских войск в этом секторе.

Украинские официальные лица недавно предупредили, что российские силы накапливают личный состав по крайней мере по 4 направлениям, но, по оценке ISW, они, скорее всего, смогут начать согласованную крупномасштабную наступательную операцию только на одном операционном направлении за раз из-за ограниченных возможностей России по численности личного состава и планированию.