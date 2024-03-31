Серьёзный удар для турецкого президента: по предварительным данным, в Стамбуле, Измире и Анкаре, которые пытались "отвоевать" сторонники Эрдогана, с большим отрывом побеждают кемалисты.

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Главная оппозиционная партия Турции сохраняет контроль над ключевыми городами, включая Стамбул, Анкару и Измир, что стало серьёзным ударом для президента Реджепа Тайипа Эрдогана – таковы предварительные итоги выборов в местные органы власти.

Подсчёт голосов продолжается (обработано около 30% бюллетеней), но уже можно сказать о "красной" волне – по цвету кемалистов – в самых густонаселённых районах страны.

По данным Высшего избирательного совета (YSK), действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу от Республиканской народной партии (CHP) набирает чуть больше 50%.

Имамоглу не помешало и то, что в этот раз он баллотировался без поддержки партнёров по коалиции, которые помогли ему победить в 2019 году. Против него выступил бывший министр экологии Мурат Курум от исламоконсервативной Партии справедливости и развития (AKP).

Мэр Анкары Мансур Яваш написал в своей победе в социальных сетях.

Реванш кемалистов

Воскресное голосование называли барометром популярности Реджепа Тайипа Эрдогана, стремившегося вернуть контроль над главными мегаполисами страны, которые он уступил кемалистам пять лет назад.

Эксперты отмечают, что успешное выступление соратников действующего президента Турции на этих выборах впоследствии могло бы открыть путь к конституционным изменениям и позволить Эрдогану править после 2028 года, когда закончится его нынешний срок.

Для оппозиции, разделённой и деморализованной после поражения на прошлогодних президентских и парламентских выборах, было важно сохранить Стамбул, Анкару и Измир, чтобы вновь мобилизовать своих сторонников и заявить о себе как о важной политической силе.

Вспышки насилия на местах

В избирательных списках было около 61 миллиона фамилий, более миллиона турок голосовали впервые. Выборы проходят в один тур, для победы достаточно простого большинства голосов.

Почти 600 000 сотрудников служб безопасности дежурили по всей стране. Тем не менее, сообщается о 3 погибших и десятках пострадавших в результате потасовок и нападений с применением ножа после закрытия участков Диярбакыре, Шанлыурфе и Афьонкарахисаре.

Также поступают сообщения о том, что голосование в восточных провинциях, где большинство населения составляют курды, было омрачено нарушениями.

Прокурдская Партия зелёных левых (DEM) ранее утверждала, что около 47 000 силовиков были "переброшены" в 31 округ с высокой конкуренцией, где победителя могут определить несколько сотен голосов, с целью "повлиять на результаты".

Управление по связям с общественностью при президенте отвергло обвинения в нарушениях в курдских провинциях, заявив, что массовое прибытие сотрудников правоохранительных органов на избирательные участки было всего лишь мерой безопасности.