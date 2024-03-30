Поле битвы - Стамбул: в Турции в воскресенье пройдут муниципальные выборы

By euronews

В Турции в воскресенье пройдут выборы мэров 81 города. Оппозиционная кемалистская Республиканская народная партия надеется удержать контроль над тремя крупнейшими - Стамбулом, Анкарой и Измиром.

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Сможет ли турецкая оппозиция удержать власть в крупнейших городах страны? Муниципальные выборы в Турции пройдут в это воскресенье на фоне распада оппозиционного альянса и заметного снижения уровня жизни.

Основным полем битвы станет крупнейший город страны Стамбул, мэром которого в 2019 году стал харизматичный представитель кемалистской Республиканской народной партии (РНП) Экрем Имамоглу, победивший кандидата от Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Турции утверждали, что это поражение стало для Эрдогана настоящим шоком. Стамбул для действующего президента является настоящим домом, именно здесь он вошел в большую политику, выиграв выборы мэра в 1994 году. Вдобавок к этому, Стамбул также является главным экономическим центром страны. Контроль над этим 16-миллионным городом означает контроль над значительной частью экономической деятельности Турции, включая торговлю, туризм и финансы.

Кандидатом от ПСР в Стамбуле будет бывший министр экологии Мурат Курум, однако многими экспертами эти выборы рассматриваются как арена борьбы между Имамоглу и Эрдоганом. Если Имамоглу сможет добиться переизбрания, то явно станет одной из главных фигур президентских выборов 2028 года, в которых Эрдоган, по действующей Конституции, уже не имеет право принимать участие.

Опросы показывают незначительное преимущество Имамоглу. Не в пользу действующего мэра стал распад после прошлогодних президентских выборов оппозиционного альянса, в результате чего его бывшие союзники по Хорошей партии и прокурдской Партии демократии народов, выставили на выборах своих кандидатов.

Учитывае, что второго тура на местных выборах в Турции нет и для победы достаточно относительного большинства, это может распылить оппозиционные голоса и принести победу кандидату от правящей партии.

Так, к примеру, в 1994 году Эрдогану для победы на выборах мэра Стамбула хватило всего 25% голосов.

Правда, Партия справедливости и развития также потеряла одного союзника: своего кандидата выставила исламская Новая партия благоденствия. Аналитики указывают, что их несколько процентов голосов могут оказаться решающими.

Не в пользу кандидата от партии Эрдогана и то, что правительство не выполнило обещания, данные во время выборов 2023 года, особенно в отношении экономики.

Крайне высокой остается инфляция: по официальным данным, она составляет 67,07%, а по оценкам экономистов Группы исследования инфляции (ENAG) - 121,98%.

АНКАРА, ИЗМИР, АНТАЛЬЯ

Контроль над другими крупными городами, как показывают опросы, оппозиции будет сохранить легче. В столице страны Анкаре они предсказывают убедительную победу действующему градоначальнику, коллеге Имамоглу по РНП Мансуру Явашу.

В Измире в опросах лидирует еще один кандидат от РНП Джемиль Тугай, который во внутрипартийном голосовании обошел действующего мэра города Тунча Сойера.

Республиканская народная партия будет также сражаться за сохранение контроля над такими важными городами как Анталия и Адана.