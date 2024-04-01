Российские авиаудары по Львову и Харькову

By Euronews

Новый российский обстрел украинских городов, в том числе Львова и Харькова. Через два года после освобождения Бучи Украина почтила память погибших.

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Украинские города в ночь на понедельник вновь подверглись обстрелам российских ракет и управляемых бомб. Власти Харькова недалеко от российской границы, сообщили о нескольких попаданиях в жилой район в центре города. Ранее днем во Львове, крупнейшем городе Западной Украины, были убиты два человека. Крылатые ракеты поразили "объект критической инфраструктуры" - по данным местных властей, он подвергается нападению уже не раз.

В воскресенье украинцы отметили два года со дня освобождения Бучи. Этот город в 30 км от Киева стал символом российских военных преступлений. Когда сюда вошли украинские войска, они увидели на улицах десятки тел мирных жителей; позже были обнаружены массовые захоронения. Президент Украины Владимир Зеленский объявил минуту молчания в память о погибших.

"Два года назад весь мир увидел истинный смысл нашей битвы здесь, в Украине, - сказал Зеленский. - Это увидели все, для кого это была, к сожалению, "просто еще одна война". Они увидели, что это за война. Что Украина защищается не только ее государственная граница и суверенитет".

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил в воскресенье , что Париж увеличит помощь Киеву, пообещав отправить ЗРК Aster и сотни бронемашин VAB. Во французской армии их сейчас заменяют современными машинами "Гриффон". Бронемашины могут быть отправлены в Киев ориентировочно в начале следующего года.

Между тем, Конгресс США может возобновить обсуждение возобновления помощи Украине, возможно, после 9 апреля, когда Палата представителей вернется из отпуска. Проект рассчитывают утвердить до 22 апреля.