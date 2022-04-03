Пригород Киева Буча почти месяц был занят российскими военными. Этот город вместе с соседними Гостомелем и Ирпенью неоднократно фигурировал в сводках как место особенно ожесточённых боёв. После ухода россиян на улицах остались тела убитых, остовы сгоревших автомобилей и военной техники. Военные объясняют, что тела нельзя убрать до завершения работы сапёров.

Как передаёт «Франс-Пресс», журналисты видели останки по меньшей мере 20 человек в гражданской одежде, у одного из них были связаны руки. У многих — светлые повязки на рукавах. По словам местных жителей, такие ленты заставляли носить россияне.

Украинские журналисты и активисты приводят и другие фото- и видеосвидетельства из районов Бучи с убитыми, у которых руки связаны за спиной. Отмечают, что как минимум некоторые из них погибли от выстрелов в голову.

Мэрия Бучи заявляет о братских могилах, где захоронены около 300 погибших, о жалобах на истязания и бесчеловечное отношение к мирным жителям, которые скрывались в подвалах.

В Киеве рассматривают это как новые свидетельства преступлений российских военных. Москва обвинения в убийствах мирных жителей ранее неоднократно отвергала.

Под впечатлением от кадров из Бучи глава МИД Великобритании Лиз Траст сообщила, что Соединённое Королевство и другие страны намерены оказать помощь в расследовании военных преступлений на Украине международным уголовным судом.

Новый этап войны

Министерство обороны Украины заявляет об освобождении всей Киевской области от российских войск. Москва ранее анонсировала деэскалацию на киевском и черниговском направлениях, однако, как утверждают украинские власти, россияне не спешили выводить свои силы самостоятельно.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале нового этапа войны и подчеркнул важность контрнаступления национальных вооружённых сил.

Глобальная архитектура безопасности оказалась несостоятельной. Мир для нас не будет и следствием каких-то решений врага где-то в Москве. Не надо питать пустых надежд, что они просто уйдут с нашей земли. Мы можем только завоевать мир, можем его получить в тяжелых боях, и параллельно в переговорах, и параллельно в ежедневном энергичном труде. Владимир Зеленский президент Украины

В населённых пунктах, занятых российскими военными, эти выходные были отмечены новыми уличными акциями за Украину. В Энергодаре при разгоне демонстрантов была слышна стрельба, толпу забросали или обстреляли светошумовыми гранатами. Украинское агентство по атомной энергии сообщает о раненых.

Приоритетным направлением для дальнейших военных операций обе стороны называют Донбасс. Российское министерство обороны сообщало, что сюда будут направлены новые силы. Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркивает, что подкрепление прибудет и из его региона, а чеченцы, якобы, активно участвуют в захвате районов Мариуполя. В этом городе, полностью блокированном россиянами, уже месяц держат оборону украинские военные.

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